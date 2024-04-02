Bakan Şimşek'ten seçim sonrası sert çıkış: Yaptığı açıklama gündemi sarstı

Resmi olmayan sonuçlara göre 2024 Mahalli İdare Seçimlerinde kazananlar belli oldu. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 47 yıl sonra ilk kez sandıktan birinci parti olarak sandıktan çıktı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ise 22 yıl sonra ilk defa ikinci parti konumuna düştü.

Seçim sonuçlarını yorumlayan bazı kişiler AK Parti’nin kaybetmesinin arkasında ekonomi olduğunu belirtirken seçimin faturasının Mehmet Şimşek’e kesileceğini iddia etmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten seçim sonrası ilk açıklama geldi. Şimsek sosyal medya hesabı üzerinden “Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun.” İfadelerini kullandı.

X hesabı üzerinden paylaşım yapan Mehmet Şimşek seçim sonuçlarını hayırlı olmasını diledikten sonra ekonomide uyguladıkları politikaların devamlılığının süreceğini ileri sürerek iddiaların gerçek olmadığını ortaya çıkardı.

Şimşek söz konusu paylaşımında Eylül 2023’te açıkladıkları Orta Vadeli Programı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceklerinin altını çizdi.

"TÜM KESİMLERCE PAYLAŞILACAKTIR"

Mehmet Şimşek, "Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız.” diye konuştu.

Şimşek, OVP’de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçirecekleri yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacaklarını dile getirdi.

Böylece sürdürülebilir büyüme amaçlarına ulaşacaklarını ifade eden Şimşek devamında “Sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır.” Dedi.

Kaynak: Kamu Son Haber