Uzman isimden seçim sonrası kritik açıklama: Altının kaderi değişiyor...

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, seçim sonrasında ekonomik olarak ciddi zorluklarla karşı karşıya kalabileceğini belirtti.



Son günlerde sürekli olarak gündemde olan döviz kurları ve altın fiyatları, yılın başından itibaren çeşitli faktörlerin etkisiyle artış trendini sürdürdü. Yerel seçimler öncesinde birçok analist ve uzman, Türkiye'nin seçim sonrasında ekonomik olarak ciddi zorluklarla karşılaşabileceğini öne sürdü.



Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, mevcut ekonomik durumu değerlendirerek, seçimlerin piyasalara korku salmak için bir bahane olarak kullanıldığını belirtti ve asıl soruna dikkat çekti. Uzman Memiş, her seçim öncesinde olduğu gibi bu yerel seçimler öncesi de algı operasyonlarının yapıldığını belirterek, "Seçim sonrası ne olacak?" şeklinde bir algının oluşturulduğunu ifade etti.



Finansal analist İslam Memiş yerel seçimlerden sonra ayın ilk gününde piyasaları değerlendirerek öngörülerini paylaştı. Seçimin sonrasında altın ile ilgili ilk açıklamasını yapan Memiş, söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizdi. İslam Memiş'in TV 100'deki köşe yazısının bir kısmı şu şekilde:



"Artık bahar geldi. Kış ve soğuk havaların içe kapanık dönemi geçti. İki bayram tatiliyle beraber dışarda para trafiği daha iyi olacak. Yerel seçimler de kazasız belasız bitti çok şükür. Bazı şeyler netleşti.



Bu hafta piyasalarda biraz dalgalanma görebiliriz ki normal. Bu yıl ile alakalı beklentimde hiç bir değişiklik yok. Trend ve yol aynı. Yılın ikinci çeyreğine değerli metaller yükselişle başladı. Yükselişte Fed ve jeopolitik gerilimler etkili oldu. Fed’in faiz indirme olasılığı yüzde 59’dan yüzde 61’e yükseldi.



Ons altın 2.265 dolar, gram altın serbest piyasalarda 2.514 liraya yükseldi. Geçen hafta 2.396 liraya gerilediğinde bir çok uyarım olduğunu anımsatmak isterim. Gümüşün ons fiyatı 25,22 dolar, gram fiyatı ise 26,39 liraya yükseldi.



Hedefim 32 dolar, 32 lira. İkinci çeyrekte jeopolitik gerilimler daha ön planda olacağını düşünüyorum. Orta ve uzun vadede pozitif. Çarşamba gününe kadar dalgalı bir piyasa bizi bekliyor. Düşüşler al olarak kalır. Çıkışlar için şimdilik çok erken."

Kaynak: Kamu Son Haber