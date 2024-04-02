Tüm emekliler o tarihi bekliyor... Zam yapılacak mı?

Geçim sıkıntısı altında ezilen milyonlarca emekli ve memur zam oranlarının belirlenmesinde göz önüne alınacak Mart ayı enflasyon rakamlarını beklemeye başladı. 3 Nisan tarihinde açıklanacak enflasyon rakamları öncesinde ekonomistler maaş zamları ve enflasyon üzerine açıklamalar yapmaya başladı.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre Temmuz'da yapılacak zamma katılacak yüzde 11,53’lük artışı garantilemişti. Peki ekonomistler Mart enflasyonu hakkında hangi görüşte birleşiyor?

Seyyanen zam ya da iyileştirme zammı alamayan SGK, Bağ-Kur emeklisi, yılın 3. enflasyon verisi için gözünü 3 Nisan'a dikti. Temmuz 2024 emekli ve memur zammı hesabı şimdiden başladı. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Mart'ta Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,67 oranında artacağı tahmininde bulundu.

AA Finans'ın Tüik tarafından 3 Nisan'da açıklanacak Mart enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla tamamlandı. Anket sonucuna göre Mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 3,67'e denk geldi. . Ankete katılan ekonomistlerin mart ayı için enflasyon beklentilerinde en düşük yüzde 3,40, en yüksek yüzde 4,42 aralığında birleşti.

YILLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ 69.32

Ekonomistlerin mart ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre, bir önceki ay yüzde 67,07 olan yıllık enflasyonun yüzde 69,32'ye çıkmasını bekliyor. Diğer yandan ekonomistlerin 2024 sonu enflasyon beklentisi de Mart alı itibari ile yüzde 45,58 oldu.



EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 11,53'LÜK ZAM ŞİMDİDEN GARANTİ

TÜİK'in açıklamalarına göre belli olan 2 aylık enflasyon verisinin ardından Temmuz zammı için SSK ve Bağ-Kur emeklisi şimdiden yüzde 11,53’lük artışı garantiledi. Memur maaşı zammı içinse enflasyon farkı yüzde 6,68 olarak hesaplandı.

Kaynak: Kamu Son Haber