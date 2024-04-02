Seçim sonrası kira fiyatları ne kadar? Flaş karar değişikliği!

Türkiye'deki artan enflasyon oranları, genel yaşam maliyetindeki yükselişle birlikte, özellikle emlak piyasasını olumsuz yönde etkilendi. Her türlü ürüne yapılan zamların bir sonucu olarak, hem kiralık hem de satılık konut fiyatları, ülkenin dört bir yanında hızla yükseliyor.

Ekonomik politikalardaki aksaklıklar, piyasadaki fiyat istikrarsızlığını yönetme çabalarını zorlaştırırken, hükümetin uygulamaya koyduğu kira artış limitleri, mülk sahipleri ve kiracılar arasında anlaşmazlıklara yol açtı.

2022 Temmuz'unda başlatılan düzenleme, kiralık konutlara yapılacak yıllık maksimum artışı %25 ile sınırlamıştı. İlk etapta bir yıllığına planlanan bu sınırlama, ekonomik durumun iyileşmemesi sebebiyle geçen yıl tekrar uzatıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon oranları yıllık %56'ya ulaşırken, mülk sahipleri %25'lik kira artış limitini kabul edilemez bulduklarını ifade etmiş ve hükümete karşı tepkilerini dile getirdiler. Kiralık konutlara uygulanan bu zam sınırının geleceği ise halen belirsizliğini koruyor.

KİRA ZAM SINIRI DEĞİŞTİRİLECEK



Mehmet Şimşek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak, ekonomik kısıtlamaları azaltma çabaları kapsamında, 31 Mart seçimlerinin ardından uygulanması beklenen kira artış limitlerinde değişiklik yapılacağına işaret etti.

Temmuz ayından itibaren yüzde 25 olarak belirlenen kira artış sınırının, Türkiye'deki çalışanların maaşları ile ortalama kira bedelleri arasındaki farkın artması sebebiyle, aniden kaldırılmasının zor olduğu ekonomi yönetimi tarafından değerlendiriliyor.

Mevcut durumda, aylık 5-6 bin lira kira bedeli olan konutların, bu sınırlamanın kalkması durumunda, kira bedellerinin 3-4 katına çıkabileceği endişesi taşınıyor. Bu bağlamda, ekonomi yönetimi, ilk etapta kira artış limitini enflasyon oranlarına çekmeyi ve birkaç yıl içinde mevcut kira artış politikasına geri dönülmesini planlıyor. Mehmet Şimşek'in, Temmuz ayında beklenen bu değişiklik öncesinde, konuyla ilgili daha fazla bilgi vermesi bekleniyor.

Kaynak: Kamu Son Haber