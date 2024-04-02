Yurt dışından telefon alanlar dikkat... O madde değiştirildi!

CB Dijital Dönüşüm Ofisi, X üzerinden yaptığı paylaşımda yurt dışından telefonlar için sevindiren kararı paylaştı. Yapılan paylaşımda: "Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e- Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler." ifadelerine yer verildi.

IMEI KAYDI NASIL YAPILIR?

Cihazınızın benzersiz kimliğini, yani IMEI numarasını, *#06# tuş kombinasyonunu kullanarak kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

Eğer cihazınızı yurt dışından Türkiye'ye getirmişseniz, 120 gün yerine ülkeye giriş yaptığınız günü takip eden 180 gün içerisinde IMEI kaydını gerçekleştirmeniz zorunludur.

Bu işlemi e-Devlet sistemi üzerinden "Mobil Cihaz Kayıt" servisini kullanarak yapabilirsiniz.

Kayıt işlemi için ödenmesi gereken harç ve vergiler, Maliye Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun internet sitelerinde yer alan güncel bilgilere göre değişkenlik gösterebilir.

Cihazınıza ait IMEI numarasını, pasaport bilgilerinizi ve diğer zorunlu detayları sisteme girerek işleminizi başlatabilirsiniz.

Yurda giriş belgenizi "Nüfus cüzdanı veya ID kart" olarak belirtmeniz gerekmektedir.

Tüm bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde sisteme girdikten sonra ödemelerinizi tamamladığınızda, IMEI kaydınız aktif hale gelecek ve mobil cihazınız yerel ağlarda kullanıma hazır olacaktır.

Kaynak: Kamu Son Haber