Dünya devleri doların kaderini çizdi: Rakam korkutucu boyutta!

31 Mart yerel seçimlerinin ardından dev banka Deutsche Bank'tan yapılan değerlendirmede Türk varlıkları için pozitif bir süreç başladığını söylendi.

Ekonomist Yiğit Onay ve Stratejist Christian Wietoska yayınladıkları bir raporda, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimlerin sonrasındaki ilk açıklamasında yürütülen mevcut ekonomik programı desteklemeye devam ettiğini gösterdi. Yerel seçimlerin tamamlanması ile beraber dikkatler artık politika çerçevesine ve geçen seneki genel seçimlerden bu yana uygulanan ortodoks ekonomi politikalarının gidişatına çevrildi" yorumunda bulundu.

Deutsche Bank, AK Parti için olumsuz seçim sonuçlarının sıkılaştırıcı ekonomi politikalarında bir geri dönüşe yol açmasının olası olmadığını Türkiye'nin mevcut ortodoks ekonomik çerçevesinin büyük olasılıkla devam edeceğini öngördüğünü söyledi.

Deutsche Bank ekonomi politikalarında bu sürekliliğin ekonominin gerekli yeniden dengelenmesi, kolaylaştırması, dezenflasyonu teşvik etmesi ve Türk ekonomisini daha sürdürülebilir bir yörüngeye yönlendirmesi anlamında çok önemli olduğunu vurguladı.

DOLARİZASYON TERSİNE DÖNER YORUMU



Raporda en kötünün geride kaldığı ve yerel seçimler sonrasında ülke içinde dolarizasyonun tersine dönmesi, yabancı yatırımcıların ılımlı girişleri ve cari işlemler dengesinin daha olumlu bir görüntüye ulaşması rezerv pozisyonu üzerindeki baskının hafifleyeceği öngörüldü.

GOLDMAN SACHS: TÜRK LİRASI İÇİN OLUMLU BİR PERFORMANS BEKLİYORUZ

Goldman Sachs'tan da daha önce yapılan açıklamada Türkiye ekonomisini değerlendirmeye alınmış ve önümüzdeki dönemde Türk Lirası için olumlu bir performans beklendiği belirtilmişti.

ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs'ın değerlendirmesine göre analistler, seçimlerin geride kalmasının sonrasında artan sermaye akımlarıyla Türk Lirası'nın önceki aylara kıyasla daha iyi performans sergilemesini bekliyor.

Kaynak: Kamu Son Haber