Şimşek 3 puan istiyor! Kritik maç bugün

TRENDYOL Süper Lig'in son haftalarında sergilediği performansla dikkat çeken Corendon Alanyaspor, milli ara dönüşü bu akşam Gaziantep FK'ya konuk olacak. Ligin 31. hafta maçı olan zorlu müsabaka Kalyon Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayacak. Maçın hazırlıklarını dün tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamlayan Corendon Alanyaspor, Corendon Airlines'a ait özel bir uçakla Gaziantep'e giderek kampa girdi. Bu akşam oynanacak maçta sahadan galibiyetle ayrılarak ligde 4'te 4 yapmak isteyen Fatih Tekke'nin öğrencileri, 32. haftada oynanacak olan Galatasaray maçına daha da moralli çıkmayı hedefliyor.





ŞİMŞEK'TE SON DURUM



Ligde oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 39 puanla 10. sırada yer alan Corendon Alanyaspor, 31 puanla küme düşme potasında bulunan rakiplerine karşı galibiyet hedefiyle deplasmana gitti. Zorlu müsabaka öncesi turuncu yeşillilerde herhangi bir eksik oyuncu bulunmazken, ev sahibi Gaziantep FK'da sarı kart cezalısı Mbakata ile sakatlığı bulunan Acosta maçta forma giyemeyecekler. Cemali AYDINOĞLU

Kaynak: Spor SERVİSİ