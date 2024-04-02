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Alanya’da öğrencilere skolyoz taraması

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Alanya Üniversitesi, Alanya’daki okullarda skolyoz taramalarına başladı. Omurga sağlığına dikkat çekmek, öğrencilerin sağlıklı bir şekilde büyümelerine ve gelişmelerine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen taramalarda, öğrencilerin omurga sağlığı detaylı bir şekilde incelendi

Alanya’da öğrencilere skolyoz taraması mask
Alanya’da öğrencilere skolyoz taraması
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ALANYA Üniversitesi Fizyoterapi Bölümü Öğretim Üyeleri tarafından gerçekleştirilen taramalarda, püstür bozukluğu tespit edilen öğrenciler, il ve ilçedeki sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Skolyozun mutlaka erken teşhis edilmesi gerektiğini, söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Erdem Demir, teşhis edilmediği takdirde skolyozun ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğine dikkat çekti. Amaçlarının, genç nesillerin sağlıklı büyümelerine katkıda bulunmak olduğunu söyleyen Dr. Öğretim Üyesi Erdem Demir, “Skolyoz erken teşhis edilmediğinde ilerleyebilir ve ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Çocuk yaştan itibaren tüm gençlerin düzenli olarak skolyoz taramalarının yapılması gerekir. Bu kapsamda Alanya Üniversitesi olarak Alanya Hasbahçe Koleji'nde öğrencilerimize taramalar yaptık. Gerçekleştirilen taramalar, öğrencilerin sağlık durumlarını belirlemeye ve gerekli tedbirleri alarak sağlıklarını korumaya yönelik önemli bir adımdır. Taramalarda, öğrencilerin omurga sağlığı detaylı bir şekilde incelendi. Tespit edilen püstür bozuklukları olan öğrenciler, ileri tetkikler için uygun sağlık kuruluşlarına yönlendirildi. Bu sayede, potansiyel skolyoz vakaları erken aşamada belirlenerek gerekli tedavi ve destekler sağlanabilecek" ifadelerini kullandı.

9-15 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLAR TEHLİKE ALTINDA


Vücutta fonksiyonel duruş bozukluklarına neden olan hastalığın, özellikle 9-15 yaş aralığındaki çocukları tehdit ettiğine dikkat çeken Dr. Öğretim Üyesi Erdem Demir; “Skolyoz, genellikle vertebral kolonun 3 düzlemde eğrilmesiyle karakterize edilen bir durumdur. Bu deformite, vücutta fonksiyonel ve görsel bozukluklara neden olabilir ve tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Skolyozun büyüklüğü, yeri, yönü ve eğrilik nedenine bağlı olarak çeşitli şekillerde sınıflandırılır. Erken tanı, ileride oluşabilecek diğer deformitelerin önlenmesi açısından önem taşır. Özellikle 9-15 yaş aralığındaki çocuklar risk altındadır ve bu nedenle okul taramaları erken tanı için kritik öneme sahiptir. Ayrıca schroth, FİTS gibi skolyoza özel egzersiz yöntemlerinin genel egzersizlere kıyasla skolyoz tedavisinde daha etkili olduğu ve cerrahi müdahaleyi önleyebildiği kanıtlanmıştır. Bu nedenle, skolyoz için okul taramalarının devlet politikası haline gelmesi ve ailelerin, öğretmenlerin, sağlık kuruluşlarının iş birliği yaparak toplumsal farkındalık oluşturması gerekmektedir” diye konuştu.

Alanya’da öğrencilere skolyoz taraması


TARAMALAR TÜM İLÇE OKULLARINDA YAPILACAK


Alanya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mesut Güner de skolyoz taramalarına ilişkin görüşlerini dile getirdi. Toplumun ve gençlerin omurga sağlığı konusunda bilinçlenmesi gerektiğini söyleyen Prof.Dr. Güner, skolyoz taramalarının düzenli olarak okullarda yapılmasının öğrencilerin ve gelecek nesillerin daha sağlıklı bir şekilde büyümelerine olanak tanıyacağını ifade etti. Üniversite olarak böyle bir farkındalık yaratmak istediklerini söyleyen Prof. Dr. Güner, "Omurga sağlığına dair farkındalığın artmasına ve erken teşhis ile müdahalenin önemli olduğuna inanıyoruz. Biz de üniversite olarak tüm okullarda bir farkındalık yaratmak istedik. Skolyoz taramalarının okullarda düzenli olarak yapılması, öğrencilerin ve gelecek nesillerin daha sağlıklı bir şekilde büyümelerine olanak tanıyacaktır. Taramalar tüm ilçe okullarımızda sırasıyla yapılacak" diye konuştu. (Alanya Üniversitesi/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya Üniversitesi

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02 Nis 2024 - 03:48 - Sağlık

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