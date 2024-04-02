- Siyaset

Başkan Er'den seçim açıklaması

ABONE OL Google News Sayfamız

İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, seçim sonuçları ile ilgili açıklama yaptı.

Başkan Er'den seçim açıklaması mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Er'in açıklaması şöyle:
"Rekabetin olduğu ortamlarda başarı elde etmek gerçekten takdir edilmesi gereken bir durumdur.
Zorlukları aşmak ve başarılı olmak için öncelikle inanmak gereklidir. Demokrasilerin olmazsa olmazı olan bir seçimi daha arkamızda bıraktık. İyi niyetlerle ve şehrimize hizmet etme aşkıyla çıkmış olduğumuz bu yarışta son sözü kıymetli hemşerilerimiz söylemiştir.
Büyük bir gayretle mücadele eden başta belediye başkan adayımız Sayın Mehmet Şahin, meclis üyesi adaylarımız, gönüllülerimiz, sandık başında görev alan üyelerimiz ve gece gündüz bizleri yalnız bırakmayarak seçim ofisimize gelen vatandaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum.
Sadece üç buçuk aydır görevde olan mahalle teşkilatlarıma ve ilçe teşkilatıma insanüstü bir mücadele sergiledikleri için özellikle şükranlarımı sunuyorum.
Son olarak Alanyalı hemşerilerimizin teveccühü ile bu zor ama o kadar da kutlu göreve seçilen Sayın Osman Tarık Özçelik başkanı, meclis üyelerini ve bu başarının elde edilmesinde ekibiyle birlikte çalışan ilçe başkanı Sayın Bülent Kandemir'i tebrik ediyor, üstün başarılar diliyorum." (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi

# Gelen, Son, Bir, başkan, Belediye, seçim, şahin

02 Nis 2024 - 03:44 - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Başkan Er'den seçim açıklaması mask
Başkan Er'den seçim açıklaması
DEVA Partisi Alanya’dan özeleştiri mask
DEVA Partisi Alanya’dan özeleştiri
MHP lideri Bahçeli'den ilk açıklama geldi mask
MHP lideri Bahçeli'den ilk açıklama geldi
Muharrem İnce: Bu seçimin galibi Cumhuriyet Halk Partisi'dir mask
Muharrem İnce: Bu seçimin galibi Cumhuriyet Halk Partisi'dir
AK Parti'nin kalesinde seçim gerginliği! Taşlarla saldırdılar: 1’i polis, 4 yaralı mask
AK Parti'nin kalesinde seçim gerginliği! Taşlarla saldırdılar: 1’i polis, 4 yaralı
Alanya'da muhtarlık yarışını kazandılar mask
Alanya'da muhtarlık yarışını kazandılar
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber