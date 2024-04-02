Başkan Er'den seçim açıklaması

Er'in açıklaması şöyle:

"Rekabetin olduğu ortamlarda başarı elde etmek gerçekten takdir edilmesi gereken bir durumdur.

Zorlukları aşmak ve başarılı olmak için öncelikle inanmak gereklidir. Demokrasilerin olmazsa olmazı olan bir seçimi daha arkamızda bıraktık. İyi niyetlerle ve şehrimize hizmet etme aşkıyla çıkmış olduğumuz bu yarışta son sözü kıymetli hemşerilerimiz söylemiştir.

Büyük bir gayretle mücadele eden başta belediye başkan adayımız Sayın Mehmet Şahin, meclis üyesi adaylarımız, gönüllülerimiz, sandık başında görev alan üyelerimiz ve gece gündüz bizleri yalnız bırakmayarak seçim ofisimize gelen vatandaşlarımıza teşekkürü bir borç biliyorum.

Sadece üç buçuk aydır görevde olan mahalle teşkilatlarıma ve ilçe teşkilatıma insanüstü bir mücadele sergiledikleri için özellikle şükranlarımı sunuyorum.

Son olarak Alanyalı hemşerilerimizin teveccühü ile bu zor ama o kadar da kutlu göreve seçilen Sayın Osman Tarık Özçelik başkanı, meclis üyelerini ve bu başarının elde edilmesinde ekibiyle birlikte çalışan ilçe başkanı Sayın Bülent Kandemir'i tebrik ediyor, üstün başarılar diliyorum." (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi