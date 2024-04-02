'Artık mutlu insanlar kenti Alanya zamanı'

Özçelik, mesajında şunları söyledi:
"31 Mart günü kullandığınız oylarınızla Alanya'mızın kaderini değiştirdiniz ve yepyeni bir dönemi başlattınız. Bu büyük zaferde emeği geçen Genel Başkanımız sayın Özgür Özel başta olmak üzere; İlçe Başkanımız Bülent Kandemir’e ve partimizin tüm mevcut ve geçmiş dönem yöneticilerine, kadınlarımıza ve gençlerimize,
kampanyamıza katılan gönüllülerimize, sandık başında bekleyen arkadaşlarımıza, desteklerini bizlerden esirgemeyen 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza, güvenlik güçlerimize, ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Artık huzurlu, güvenli ve mutlu insanlar kenti Alanya zamanı." Haber MERKEZİ
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.