'Artık mutlu insanlar kenti Alanya zamanı'

Özçelik, mesajında şunları söyledi:

"31 Mart günü kullandığınız oylarınızla Alanya'mızın kaderini değiştirdiniz ve yepyeni bir dönemi başlattınız. Bu büyük zaferde emeği geçen Genel Başkanımız sayın Özgür Özel başta olmak üzere; İlçe Başkanımız Bülent Kandemir’e ve partimizin tüm mevcut ve geçmiş dönem yöneticilerine, kadınlarımıza ve gençlerimize,

kampanyamıza katılan gönüllülerimize, sandık başında bekleyen arkadaşlarımıza, desteklerini bizlerden esirgemeyen 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza, güvenlik güçlerimize, ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Artık huzurlu, güvenli ve mutlu insanlar kenti Alanya zamanı." Haber MERKEZİ

Kaynak: Haber Merkezi