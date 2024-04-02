49 bin seçmen sandığa gitmedi

ANTALYA’DA 1 milyon 925 bin 935 bin seçmenden 1 milyon 509 bin 371'i sandığa giderken, 416 bin seçmen oy kullanmadı. Kullanılan oyların 1 milyon 449 bin 505'i geçerli, 59 bin 866'sı geçersiz sayıldı. Muhittin Böcek yüzde 48,6 oy oranıyla, en yakın rakibi Hakan Tütüncü'ye 8 puanın üzerinde, oy sayısı olarak da 125 bin fark attı. Antalya'da CHP'li Muhittin Böcek 705 bin 673 oyla ikinci kez büyükşehir belediye başkanlığına seçilirken, rakibi Ak Partili Hakan Tütüncü 580 bin 833 oyda kaldı. 6'sı bağımsız 27 adayın yarıştığı Büyükşehir'de DEM Parti adayı Kemal Bülbül 45 bin oy ve yüzde 3'le üçüncü, İYİ Parti adayı Nesrin Ünal 38 bin oy ve yüzde 2,6 ile dördüncü sırada kaldı. Zafer Partisi adayı Oğuz Ersöz 24 bin, Yeniden Refah adayı Ümit Özkurt 17 bin oy aldı.



Büyükşehir Belediyesini üst üste CHP'nin kazandığı Antalya'da, 19 ilçeden 16'sını CHP kazanırken, 2 ilçeyi Ak Parti, 1 ilçeyi de Demokrat Parti kazandı. 2019 seçimlerinde Ak Parti'nin elinde olan Kepez, Kaş, Akseki, Aksu ve Serik'i CHP kazandı. CHP, MHP'nin elinde olan Alanya, Korkuteli ile İYİ Parti'de olan Elmalı ve Demre ilçelerini alırken, 2019'da kazandığı İbradı'yı Ak Parti'ye, Kumluca'yı ise Demokrat Parti'ye kaptırdı. Antalya'nın Akseki, Korkuteli ve İbradı ilçelerine kadın belediye başkanları seçildi.

HANGİ İLÇEDE KAÇ SEÇMEN SANDIĞA GİTMEDİ

Kaş ilçesinde 48 bin 556 seçmenden 42 bin 432'si sandığa gitti. Geçerli 40 bin 312 oyun 21 bin 667'sini (yüzde 53) alan CHP'li Erol Demirhan Kaş'ın yeni belediye başkanı seçildi. Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ise 16 bin 997 (yüzde 42) oyda kaldı.



Demre ilçesinde 21 bin 196 seçmenden 19 bin 497'si sandığa gitti. Geçerli 18 bin 562 geçerli oyun 5 bin 675'ini (yüzde 30) alan CHP'li Fahri Duran Demre'nin yeni belediye başkanı seçildi. Rakipleri MHP'li İbrahim Oğuz 4 bin 193 oy (yüzde 22,5), DP'den Okan Kocakaya 4 bin 136 oy (yüzde 22,2) ve İYİ Partili Süleyman Topçu 3 bin 616 oy (yüzde 19) alabildi.



Finike ilçesinde 38 bin 384 seçmenden 32 bin 98'si oy kullandı. Geçerli 30 bin 543 oydan 14 bin 371'ini (yüzde 47) alan CHP'li Mustafa Geyikçi ikinci dönem Finike'nin belediye başkanı olarak yeniden seçildi. Rakipleri MHP'li Cenk Şimşek 7 bin 312 oy (yüzde 23,9) ve DP'li Kaan Osman Sarıoğlu 4 bin 800 (yüzde 15) oy aldı.



Kumluca ilçesinde 56 bin 174 seçmenden 48 bin 607'si oy kullandı. Geçerli 46 bin 508 oydan 19 bin 824'ünü (yüzde 42,6) alan Demokrat Parti'nin adayı Mesut Avcıoğlu Kumluca'nın yeni belediye başkanı seçildi. Rakipleri Ak Partili Hüseyin Orhantekin 18 bin 710 oy (yüzde 40), CHP'li Mustafa Köleoğlu 4 bin 401 (yüzde 9) oyda kaldı.



Elmalı ilçesinde 31 bin 580 seçmenden 28 bin 401'i oy kullandı. Geçerli 26 bin 843 oydan 14 bin 686'sını (yüzde 54) alan CHP'li Halil Öztürk, 2019'da İYİ Parti'den belediye başkanı seçildiği Elmalı'ya ikinci döneminde CHP'den yeniden belediye başkanı oldu. Rakibi Ak Partili Ali Gökce 9 bin 543 (yüzde 35) oyda kaldı.



Kemer ilçesinde 33 bin 621 seçmenden 27 bin 311'i oy kullandı. Geçerli 26 bin 388 oyun 12 bin 485'ini (yüzde 47) alan CHP'li Necati Topaloğlu, 2019'da DSP'den seçilip CHP'ye transfer olduğu Kemer'de ikinci dönemde belediye başkanlığına yeniden seçildi. Rakipleri Ak Partili Rahman Şeker 10 bin 422 (yüzde 39) oy, İYİ Partili Mustafa Gül 2 bin 103 (yüzde 7,9) oy alabildi.



Korkuteli ilçesinde 46 bin 619 seçmenden 41 bin 185'i oy kullandı. Geçerli 38 bin 731 oydan 18 bin 261'ini (yüzde 47) alan CHP'li Saniye Caran Korkuteli'nin yeni belediye başkanı seçildi. Rakibi MHP'li Sadık Önal 17 bin 346 (yüzde 44) oy aldı. Korkuteli, seçimin en heyecanlı yaşandığı ilçelerden biri oldu. Sandıklar açılıp sayım başladıktan sonra iki isim arasında gidip gelen seçimi Saniye Caran 915 farkla önde tamamladı.



Konyaaltı ilçesinde 128 bin 762 seçmenden 95 bin 729'u oy kullandı. Geçerli 92 bin 980 oydan 49 bin 879'unu (yüzde 53,6) alan CHP'li Cem Kotan Konyaaltı'nın yeni belediye başkanı seçildi. Rakipleri Ak Partili Durali Kolpak 23 bin 607 (yüzde 25), İYİ Partili Meryem Gökay Balkıç 7 bin 757 (yüzde 8) oy aldı.



Döşemealtı ilçesinde 59 bin 144 seçmenden 49 bin 23'ü oy kullandı. Geçerli 47 bin 73 oyun 20 bin 605'ini (yüzde 43,77) alan CHP'li Menderes Dal Döşemealtı'nın yeni belediye başkanı seçildi. Seçimin gece boyu büyük heyecan yarattığı ilçelerin başında gelen Döşemealtı'nda Ak Partili Bekir Kıvrım ise 20 bin 508 oy (yüzde 43,56) aldı. CHP'li Menderes Dal, 97 oy farkıyla seçildi.



Kepez ilçesinde 438 bin 929 seçmenden 326 bin 115'i oy kullandı. 112 bin seçmenin sandığa gitmediği Antalya'nın en çok seçmen sayısına sahip ilçesi olan Kepez'de geçerli 312 bin 438 oyun 138 bin 26'sını (yüzde 44) alan CHP'li Mesut Kocagöz (Anne tarafından Alanyalı), dört dönemdir AK Parti'de olan Kepez'in yeni belediye başkanı seçildi. Rakibi Ak Partili Rıza Sümer 121 bin 107 oy (yüzde 38,7) aldı. Kepez'de DEM Partili Selami Özyaşar ise 23 bin 779 (yüzde 7,6) oy aldı.



Antalya'nın en çok ikinci seçmen sayısına sahip Muratpaşa'da 380 bin 694 seçmenden 275 bin 524'ü oy kullandı. 105 bin seçmenin sandığa gitmediği Muratpaşa'da geçerli 267 bin 567 oyun 166 bin 960'ını (yüzde 62,3) alan CHP'li Ümit Uysal (Gazipaşalı), üçüncü döneminde yeniden seçildi. Rakibi Ak Partili Özdemir Manavoğlu 72 bin 862 (yüzde 27) oy aldı.



Aksu ilçesinde 57 bin 75 seçmenden 47 bin 309'u oy kullandı. Geçerli 45 bin 17 oydan 24 bin 646'sını (yüzde 54) alan CHP'li İsa Yıldırım Aksu'nun yeni belediye başkanı oldu. Rakibi Ak Partili Durmuş Kaan Şahin 15 bin 348 (yüzde 34) oyda kaldı. 2009-2014 arasında MHP'den Aksu'da belediye başkanlığı yapan İsa Yıldırım, ikinci döneminde CHP'den seçildi.



Serik ilçesinde 102 bin 853 seçmenden 85 bin 313'ü oy kullandı. 17 bin seçmen sandığa gitmezken, geçerli 81 bin 258 oyun 34 bin 447'sini (yüzde 42) alan CHP'li Kadir Kumbul Serik'in yeni belediye başkanı seçildi. Rakipleri Ak Partili Veli Vural 21 bin 942 (yüzde 27), İYİ Partili Mehmet Habalı 10 bin 34 (yüzde 12), BBP adayı olan belediye başkanı Enver Aputkan 9 bin 294 (yüzde 11), eski başkanlardan Yeniden Refah'ın adayı Ramazan Çalık 2 bin 180 (yüzde 2) oy aldı.



Manavgat ilçesinde 185 bin 136 seçmenden 149 bin 177'si oy kullandı. 35 binin üstünde seçmen sandığa gitmezken, geçerli 142 bin 883 oydan 64 bin 219'unu (yüzde 44,9) alan eski milletvekili CHP'li Niyazi Nefi Kara Manavgat'ın yeni belediye başkanı seçildi. Rakibi Ak Partili Süleyman Okudan 58 bin 590 (yüzde 41) oy aldı. Bağımsız Sedat Manav ise 11 bin 943 (yüzde 8) oyla üçüncü oldu.



Alanya ilçesinde 234 bin 347 seçmenden 184 bin 805'i oy kullandı. 49 bin 497 seçmenin sandığa gitmediği Alanya'da geçerli 175 bin oydan 79 bin 586'sını (yüzde 45) alan CHP'li Osman Tarık Özçelik Alanya'nın yeni belediye başkanı seçildi. Rakibi MHP'li Adem Murat Yücel 46 bin 691 (yüzde 26), İYİ Partili Mehmet Şahin 38 bin 8 (yüzde 21) oy aldı.

Gazipaşa ilçesinde 42 bin 61 seçmenden 37 bin 330'u oy kullandı. Geçerli 35 bin 169 oyun 17 bin 710'unu (yüzde 50) alan CHP'li Mehmet Ali Yılmaz ikinci kez seçildi. Rakibi MHP'li Mustafa Aksoy 13 bin 5 (yüzde 36,9) oyda kaldı.

Akseki'de 10 bin 403 seçmenden 8 bin 738'i oy kullandı. 8 bin 108 geçerli oydan 3 bin 758'ini (yüzde 46,3) alan İlkay Akca Akseki'nin yeni belediye başkanı oldu. Rakibi Ak Partili İbrahim Özkan 3 bin 740 (yüzde 46,1) oyda kaldı. Akseki ilçesindeki seçimi 18 oy farkıyla İlkay Akca kazandı.



İbradı'da 3 bin 321 seçmeden 2 bin 952'si oy kullandı. Geçerli 2 bin 783 oydan 1524'ünü (yüzde 54) alan Ak Partili Hatice Sekmen İbradı'nın yeni belediye başkanı seçildi. Rakibi CHP'li Serkan Gedik 991 oyda kaldı.



Gündoğmuş'ta 7 bin 80 seçmenden 6 bin 521'i oy kullandı. Geçerli 5 bin 836 oydan 2 bin 394'ünü (yüzde 41) alan Ak Partili Ali Gülen Gündoğmuş'un yeni başkanı seçildi. Rakipleri CHP'li Nurettin Sönmez 1677 (yüzde 28), İYİ Partili Mehmet Ali Gürses 1576 (yüzde 27) oy aldılar. (DHA)

Kaynak: DHA