1 haftada 240 tutuklama

AÇIKLAMA aynen şöyle:



" Son 1 haftada asayiş olaylarında 240 şahıs tutuklandı. Emniyet Müdürlüğümüz Asayiş birimlerince son 1 haftada "Kasten Yaralama, Tehdit, Cinsel Suçlar, Hırsızlık ve Dolandırıcılık" suçları başta olmak üzere meydana gelen asayiş olayları, huzur uygulaması ve aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda; 277.500 şahıs hakkında sorgulama yapıldı. 710’u aranan şahıs olmak üzere 2 bin 480 şahıs yakalandı, adli makamlara sevk edilen 240 şahıs tutuklandı.

180 bin 200 araç ve 8 bin 660 motosiklet incelendi, çalıntı 4 otomobil, 9 motosiklet ve 3 bisiklet ele geçirildi. Huzur uygulamasında; 125 umuma açık yer, 22 işyeri, 7 alışveriş merkezi, 85 metruk bina, 42 okul çevresi ile 97 park/bahçe kontrol edildi, 137 araca cezai işlem uygulandı.



Yapılan çalışmalar neticesinde; 32 adet ateşli silah, 300 adet fişek ve hırsızlık malzemesi, çok sayıda gıda, giyim ve ziynet eşyası ele geçirildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü olarak suç ve suçlularla mücadelemiz, yasaların verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile hız kesmeden kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." (Antalya Emniyet Müdürlüğü/BÜLTEN)

Kaynak: Antalya Emniyet Müdürlüğü