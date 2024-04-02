AKTOB’tan 'EXPO' önerisi

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, yaptığı açıklamada, turizmde personel sorunu olmadığını, personeli yönetme sorunu olduğunu belirterek, “Turizm sektöründe personele sunulan imkanlar başka sektörlerde yok. Özellikle lojmanlar ve diğer imkanlara baktığımızda bunları sağlayan başka sektör yok. Bunu daha iyi sunmalıyız” dedi. Antalya’da arazi ve gayrimenkul maliyetlerinin çok yükseldiği için personeli konaklatılabilecek alanların daralmaya başladığına dikkat çeken Kaan Kavaloğlu, şunları söyledi: “Personel lojmanları yapılabilmesi için devletin arazi tahsis etmesi gerekiyor. Otelci de bu alanlara sadece personelin konaklayacağı yerler yapsın. Bu yerler yine devletin olsun. Antalya’da Expo’nun bulunduğu alanın atıl kalması üzücüdür. Antalya’nın merkezinde çok değerli bir arazi. Belki dünyanın sayılı güzel yerlerinden bir tanesi Expo alanıdır. Expo çok güzel bir personel köyü haline getirilebilir. Güzel binalarla yaşam haline getirilebilir. Oraya Antalya’nın içinden hafif raylı sistem geliyor. Personel köyünden otellere insanları daha rahat taşıyabiliriz.



Bunun gibi yerler diğer bölgelerde de yapılmalı. Alanya, Manavgat ve Kemer’de de personel köyleri yapılabilir. Antalya’da yapılabilecek 4 Personel köyü ile personelin barınma sorunu çözülür. Tarihe de özel bir not düşmüş olur.” (Kaynak: Turizmdays.com)

Kaynak: Turizmdays