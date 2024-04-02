'2024 Alanya'nın yılı olacak’

TÜRK turizm sektörü, bu yıl Rus turist sayısında geçen yıl kaydedilen 6 milyon konuk sayısının geride bırakılacağını öngörüyor.



Türkiye, özellikle 2000'li yılların başından itibaren Ruslar için en popüler tatil destinasyonu haline geldi. Her yıl milyonlarca Rus turist, başta Antalya, İzmir ve İstanbul olmak üzere Türkiye'yi ziyaret ediyor. Rusya, geçen yıl 6 milyonu aşkın kişiyle Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler arasında ilk sırada yer aldı. İklimi, doğası, zengin mutfağı, gelişmiş altyapısı ve hizmet sektöründeki kalitesiyle rakiplerinin önüne geçmeyi başaran Türkiye, Türk Hava Yolları gibi firmaların yaptığı sık uçuşlarla ulaşım kolaylığı konusunda da ön plana çıkıyor. Tur şirketi Lisav Travel'in Başkanı Bahattin Abi, Türk ve Rus turizmcilerin yoğun ilgi gösterdiği Moskova Uluslararası Turizm Fuarı'nda yaptığı değerlendirmede, Rusya'nın Türk turizmciler için her zaman önemli bir pazar olduğunu söyledi. Türkiye'nin de Rusya için önemli bir destinasyon olduğunu belirten Abi, "Geçen sene 6 milyon civarı Rus turist ağırladık Türkiye'de. Bu sene bu rakamı daha da yukarılara çekeceğimize inanıyorum" dedi.



Abi, Rusya'nın "sonu gelmeyen büyük bir pazar" olduğunu dile getirerek, "Yeni havalimanının açılması da transit uçuşlarda çok büyük bir etki yarattı. Bu yıl rahatlıkla 6 milyonu aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu. Turizm için yetkililerden yurt içi ve dışında daha fazla organizasyon yapılması için destek beklediklerini ifade eden Abi, 2024'ün iyi bir turizm sezonu olacağını belirtti.



‘YETKİLİLER 2024'ÜN ALANYA'NIN YILI OLACAĞINI SÖYLÜYOR’



Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da Alanya'nın çok bilinen bir yer olduğunu, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra daha da bilinir hale geldiğini söyledi. Alanya'nın güvenli olmasının en önemli tercih nedeni olduğunu dile getiren Dahaoğlu, "Geçen yıllardan bu yana gelen turistlerin mutlu bir şekilde ülkelerine dönmesi ve anlatmasıyla daha fazla turist almaya başladık. Konuştuğumuz yetkililer, 2024'ün Alanya'nın yılı olacağını söylüyor" ifadesini kullandı.



Ulaşımın önemine işaret eden Dahaoğlu, yaptırımlar nedeniyle uçuşların etkilendiğini ve bu sebeple daha fazla kapasite yaratacak çözümler bulunmasını beklediklerini vurguladı. Dahaoğlu, turizmin hassas bir denge üzerine kurulduğuna işaret ederek, "İnsanların Alanya'yı tercih etmesindeki en büyük nedenlerden biri, güvenli bir liman ve huzur şehri olması. Aslında Türkiye'nin her yeri başarılı bu konuda. Gerçekten de destinasyon anlamında, fiyat dengesi ve kalite anlamında bu işi birçok ülkeden daha iyi yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



‘TÜRKİYE, UYGUN FİYATLI BİR TATİL MERKEZİ OLMAYA DEVAM EDİYOR’



Mehmet Dahaoğlu, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın tüketici bütçesini de olumsuz etkilendiğini, Türkiye'deki turizmcilerin ise kaliteden ödün vermemek adına fiyat yükseltmek zorunda kaldıklarını söyledi. Bunlara rağmen Türkiye'nin uygun fiyatlı bir tatil merkezi olmaya devam ettiğini vurgulayan Dahaoğlu, "En azından Ruslar için özellikle bu sene 6 milyon rakamını geçeceğimizi düşünüyorum. Yeter ki uçakların kanatlarına zeval gelmesin" diye konuştu.



RUS TURİSTLERİN TÜRKİYE SEVGİSİ



Fuarın ziyaretçilerinden Rusya vatandaşı Veronika, Türkiye'yi sıklıkla ziyaret ettiğini ve çok beğendiğini söyledi. Türkiye'nin, özellikle şu anda en rahat gidebildikleri ülkelerden olduğuna işaret eden Veronika, "Türkiye'yi özellikle ulaşım kolaylığı, uçağa atlayıp az bir sürede gidebilmemiz açısından çok seviyorum. Denizi de çok güzel" dedi. Veronika, en yakın zamanda Türkiye'yi tekrar ziyaret etmek istediğini belirterek, "O kadar gitmeme rağmen İstanbul'a hala gitmedim. İstanbul'u görmek istiyorum. Tarih açısından özellikle. Kapadokya'ya gitmek de yine gelecek planlarım arasında yer alıyor" ifadesini kullandı. Rus Vlada da Türkiye'nin çok güzel bir ülke olduğunu dile getirdi. "Türkiye şüphesiz güzel bir ülke, herkese, her zevke göre tatil yapabilirsiniz" diyen Vlada, Türk mutfağını da çok beğendiğini söyledi. Bu yıl da Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini belirten Vlada, "Türkiye herkese hitap eden bir tatil yeri. Tarihi bir tatil yaparak tarihi mekanları gezmek veya Türkiye'nin güney kıyı şeridinde plaj tatilini seçmek mümkün" diye konuştu. (Kaynak: AA)

Kaynak: AA