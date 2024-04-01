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Seçim kutlamasında yasadışı slogan atıldı; polis gözaltına aldı

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Siirt'te DEM Parti tarafından yapılan seçim kutlaması etkinliğinin ardından yasadışı slogan atıp, polise taş fırlatan gruptan 9 kişi, gözaltına alındı.

Seçim kutlamasında yasadışı slogan atıldı; polis gözaltına aldı mask
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Siirt’te 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde resmi olmayan sonuçlara göre belediye başkanlığını DEM Parti adayı Safiye Alağaş kazandı. Seçimden başarıyla çıkılmasının ardından partililer Doğan Mahallesi’ndeki nevruz alanında kutlama etkinliği düzenledi. Etkinliğe Safiye Alağaş, Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ve partililer katıldı. Etkinliğin ardından ara sokaklarda yasadışı slogan atan grup, polisin dağılmaları yönündeki uyarılara rağmen taş atarak taşkınlık yaptı. Polisin müdahalesinde 9 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

# Belediye, Mart

01 Nis 2024 - 23:53 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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