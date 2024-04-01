Feci kaza! Otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı

İzmir'in Foça ilçesinde motosiklet ile karşı yönden gelen otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü Şevket İ. ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında İzmir-Foça karayolu üzerinde meydana geldi. İzmir'den Foça giden Şevket İ. (23) idaresindeki 35 CAG 934 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen O.Y. (26) yönetimindeki 35 BCG 687 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın ardından motosiklet sürücüsü İnkaya savrularak yol kenarına düşerken, motosiklet ise alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan motosiklete kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Otomobilde bulunan sürücü O.Y. ve bir yolcu kazayı yara almadan atlatırken, ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Şevket İ. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şevket İ.’nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA