Kıyasıya yarış! Sadece 1 oy farkla kazandı

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Isparta'nın Aksu ilçesinde AK Parti'nin adayı Veli Kahraman, bir oy farkla rakibine üstünlük kurarak belediye başkanlığını kazandı. AK Parti'nin adayı Veli Kahraman 516, CHP'nin adayı Mehmet Çetin ise 515 oy sayısına ulaştı.
İşte Aksu ilçesinin seçim sonuçları:
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.