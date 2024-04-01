01 Nis 2024 - 23:31 - Gündem

Kıyasıya yarış! Sadece 1 oy farkla kazandı

Isparta'nın Aksu ilçesinde ise AK Partili başkan adayı Veli Kahraman, sadece 1 oy farkla CHP'li rakibi Mehmet Çetin'i geçti ve seçimi kazandı.