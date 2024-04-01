Feci zincirleme kaza! 3 araç birbirine girdi. Ölü ve yaralılar var

Gaziantep'te Burak Aslan yönetimindeki hafif ticari araç, aynı güzergahta seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyona arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil de kamyona yandan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
2 ÖLÜ, 2 YARALI
Kazada hafif ticari araçta bulunan Cesur Ekinci (44) ile Mehmet Güler (57) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Burak Aslan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.