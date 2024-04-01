Seren Serengil'den Sinan Akçıl'a tepki: "Ya ne dönek bir adamsın.''

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum için seçim şarkısı bestelemiş ve 'Geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim' demişti. Bu açıklamadan bir süre sonra Seren Serengil de İmamoğlu'na oy vereceğini söyleyince Akçıl şarkıcıya sert çıkmıştı.
İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2024 seçimini önde tamamlaması sonrası Akçıl hemen paylaşım yaptı.
"KARAKTER ZAYIF"
Akçıl paylaşımında ''Bir Arkadaşım diyor ki 'İstanbul gitti.' Sanki bir diğer partiye oy veren Yunanistanlı. Hepimiz Türküz, Türkiye Cumhuriyeti için ve içinde yaşıyoruz, tek dileğim 4,5 yıl boyunca istikrar, huzur ve ülke menfaatleri için yaşamak, sizin de öyle olsun, seçimler savaş değil, sevindirmeyin Türkiye düşmanlarını. Bunları yazmak istedim" dedi.
Seren Serengil ise bu yoruma dayanamadı ve paylaşımında "Ya ne dönek bir adamsın" diyerek sert çıktı. Serengil devamında ise "Çok şişmanlamışsın ama karakter hâlâ zayıf" dedi.
Kaynak: KARAR
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.