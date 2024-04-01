Canlı yayını terk eden Ahmet Hakan'ın yazısı gündem oldu!

Yerel seçim maratonu dün sonlandı. Türkiye 14 Mayıs'ın ardından bir kez daha sandık başına gitti. Yerel seçimlerde CHP, aldığı oyla birinci parti oldu. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ve Ankara'da Mansur Yavaş kazanırken AK Parti ve MHP'den birçok il ve ilçede CHP'ye geçti.
CANLI YAYINI TERK ETMİŞTİ
CNN Türk ekranlarında seçimi aktaran gazeteci Ahmet Hakan'ın sonuçların netleşmeye başlamasıyla birlikte yayını terk etmesi gündem olmuştu. Hakan canlı yayın sırasında "Eğer izin verirseniz ben ayrılayım, yarın gazete de çıkaracağız. Bu sonuçları gazeteden vatandaşlarımıza aktarmamız gerekiyor. O nedenle ben müsaadenizi isteyeceğim" diyerek yayından ayrılmıştı.
İŞTE GÜNDEM OLAN O YAZI
Ahmet Hakan'ın canlı yayındaki davranışının dışında 17 Mart'ta yazdığı bir köşe yazısı da gündem oldu. Yerel seçimler ile ilgili kaleme aldığı köşe yazısında Hakan şunları aktarmıştı:
Gözler İstanbul ve Ankara'ya çevrilmişken esas sürpriz İzmir'de yaşanacak.
-Şanlıurfa'da Yeniden Refah'tan aday olan Kasım Gülpınar, biraz oy tırtıklasa da Zeynel Abidin Beyazgül'ün seçilmesine engel olamayacak.
Maçoğlu, Kadıköy'de umduğunu bulamayacak.
-Hatay'da Lütfü Savaş çok esaslı bir tokat yiyecek.
-Eskişehir'de CHP, rahat ve çok profesyonel kazanamayacak.
Antalya'da Muhittin Böcek bu sefer umduğunu bulamayacak.
Üsküdar ve Tuzla'da AK Parti fark atarak kazanacak
İstanbul'da iki aday arasında kopuş yaşanmayacak. Başa baş durumu devam edecek.
Muğla'da bir Aydın Ayaydın şaşırtması yaşanacak.
İYİ Parti Türkiye genelinde üçüncü parti olacak.
DEM yine oy kaybedecek
Yeniden Refah 'Keşke' diyecek.
Kaynak: MYNET
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.