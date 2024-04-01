01 Nis 2024 - 22:30- Gündem G:

Yurt dışından telefon alanlar dikkat! ''180 güne çıkarıldı''

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Yurt dışından telefon alanlar için 120 günlük kayıtsız kullanım süresi 180 güne çıkarıldı.

Yurt dışından telefon alanlar dikkat! ''180 güne çıkarıldı'' mask
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, yurt dışından getirilen cep telefonlarının 120 günlük kayıtsız kullanım süresinin, e- Devlet üzerinden 180 güne çıkarılabileceğini duyurdu.

DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin paylaşımında "Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler." ifadelerine yer verildi" ifadelerine yer verildi.

Yurt dışı telefon kayıt ücreti, Ocak 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL'ye yükseltilmişti.

Kaynak: MYNET

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01 Nis 2024 - 22:30 - Gündem

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