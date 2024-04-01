- Asayiş

Feci olay! 6 otobüs alev alev yandı

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Bursa'da hurda otobüslerin parçalara ayrılıp satılmak üzere konulduğu hurdalıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında 6 hurda otobüs demir yığını haline dönüştü.

Feci olay! 6 otobüs alev alev yandı mask
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Hurdaya ayrılan otobüslerin alınıp, parçalanarak satıldığı bir iş yerinin bahçesinde saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, hurda otobüslere sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangından çıkan dumanlar kentin pek çok noktasından görüldü.

6 OTOBÜS YANDI

Ekipler, alevleri depoda bulunan diğer otobüslere ve çevredeki hurda depolarına sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında 6 hurda otobüs yandı. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

Kaynak: DHA

# Bir, etti

01 Nis 2024 - 22:29 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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