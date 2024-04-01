Feci olay! 6 otobüs alev alev yandı

Hurdaya ayrılan otobüslerin alınıp, parçalanarak satıldığı bir iş yerinin bahçesinde saat 18.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, hurda otobüslere sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangından çıkan dumanlar kentin pek çok noktasından görüldü.
6 OTOBÜS YANDI
Ekipler, alevleri depoda bulunan diğer otobüslere ve çevredeki hurda depolarına sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürülen yangında 6 hurda otobüs yandı. Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.