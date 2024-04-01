Trafikte çıkan tartışma kanlı bitti

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre; aralarında husumet bulunan 2 kişi, trafikte seyir sırasında karşılaştı. İkili arasındaki tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Şükrullah Çankaya (61), yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Kavganın ardından kaçan husumetlisi M.S. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemler sürüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.