Trafikte çıkan tartışma kanlı bitti

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda iddiaya göre; aralarında husumet bulunan 2 kişi, trafikte seyir sırasında karşılaştı. İkili arasındaki tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Şükrullah Çankaya (61), yapılan tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybetti. Kavganın ardından kaçan husumetlisi M.S. ise polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemler sürüyor.

Kaynak: DHA