Dünyanın en genç büyükustası oldu

Satranç tarihindeki en genç GM’ler arasına giren 12 yaşındaki (12 yaş 9 ay 30 gün) Yağız Kaan Erdoğmuş, şu anda Uluslararası Satranç Federasyon (FIDE) sıralamasına göre ‘Dünyanın En Genç GM’si oldu. GM Erdoğmuş, böylece Türkiye’nin de ‘En Genç Büyükustası’ unvanına sahip oldu.

GM Yağız Kaan Erdoğmuş, dünya satranç tarihinin en genç GM’leri sıralamasında da 4’üncü sırada yer aldı. Dünyanın en genç GM’si sıralamasında ABD’li Abhimanyu Mishra (12 yıl 4 ay 25 gün) ilk sırada yer alırken, Mishra’yı Ukrayna’dan Sergey Karjakin (12 yıl 7 ay), Hindistan’dan Gukesh Dommaraju (12 yıl 7 ay 17 gün) ve Türkiye’den Yağız Kaan Erdoğmuş (12 yıl 9 ay 30 gün) takip etti.

Kaynak: DHA