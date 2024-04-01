- Spor

Dünyanın en genç büyükustası oldu

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Grenke Açık Satranç Turnuvası’nda mücadele eden 12 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş, son normunu da tamamlayarak Büyükusta (Grandmaster - GM) unvanını elde etti.

Dünyanın en genç büyükustası oldu mask
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Satranç tarihindeki en genç GM’ler arasına giren 12 yaşındaki (12 yaş 9 ay 30 gün) Yağız Kaan Erdoğmuş, şu anda Uluslararası Satranç Federasyon (FIDE) sıralamasına göre ‘Dünyanın En Genç GM’si oldu. GM Erdoğmuş, böylece Türkiye’nin de ‘En Genç Büyükustası’ unvanına sahip oldu.

GM Yağız Kaan Erdoğmuş, dünya satranç tarihinin en genç GM’leri sıralamasında da 4’üncü sırada yer aldı. Dünyanın en genç GM’si sıralamasında ABD’li Abhimanyu Mishra (12 yıl 4 ay 25 gün) ilk sırada yer alırken, Mishra’yı Ukrayna’dan Sergey Karjakin (12 yıl 7 ay), Hindistan’dan Gukesh Dommaraju (12 yıl 7 ay 17 gün) ve Türkiye’den Yağız Kaan Erdoğmuş (12 yıl 9 ay 30 gün) takip etti.

Kaynak: DHA

# etti, türkiye, Yer

01 Nis 2024 - 22:21 - Spor

Mahreç  Haber Merkezi

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