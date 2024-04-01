Korkunç kaza! Hafif ticari araç tırın altına girdi: 3 ölü, 1 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde, hafif ticari aracın, sabun yüklü tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada; aynı aileden Nadi Çekin (68), Alime Çekin (65) ve Halime Yıldız Çekin'in (30) hayatını kaybetti, A.A.Ç. (3) ağır yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İzmir-Ankara E96 Karayolu Mersinli Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Salihli’den Kula yönüne giden Nadi Çekin (68) yönetimindeki 45 AFN 092 plakalı hafif ticari aracın aynı yönde seyir halinde olan Mustafa A. (25) yönetimindeki 63 M 3704 plakalı sabun yüklü tıra arkadan çarptı. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, ticari araç sürücüsü Nadi Çekin ile yolcu konumunda bulunan Alime Çekin ve Halime Yıldız Çekin’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki A.A.Ç ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tır sürücüsü Mustafa A. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. İfadesinin ardından Mustafa A. serbest bırakıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA