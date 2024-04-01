Yatalak hasta kadın sigara yüzünden öldü

Aydın'da Muharrem Com'a (51) ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi sararken yatalak ve böbrek hastası olduğu öğrenilen eşi Dilek Com (46) içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, Dilek Com'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerin yaptığı incelemede yangının sigaradan çıktığı ve halıya düşerek büyüdüğü belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.