01 Nis 2024 - 20:58- Asayiş G:

Yatalak hasta kadın sigara yüzünden öldü

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Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evde çıkan yangında yatalak hasta kadın yaşamını yitirdi.

Yatalak hasta kadın sigara yüzünden öldü mask
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Aydın'da Muharrem Com'a (51) ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede evi sararken yatalak ve böbrek hastası olduğu öğrenilen eşi Dilek Com (46) içeride mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında, Dilek Com'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Ekiplerin yaptığı incelemede yangının sigaradan çıktığı ve halıya düşerek büyüdüğü belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Bir, Aydın

01 Nis 2024 - 20:58 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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