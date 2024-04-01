- Asayiş

Trafik kazasında iki kardeş kurşun yağmuruna tutuldu

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde trafik kazası sonrası çıkan kavgada, kimliği belirsiz kişiler tarafından iki kardeş Volkan ve Alkan Demirtaş tabancayla vuruldu. Olay sonrası kaçan saldırganları polis yakalanması için çalışma başlattı.

Trafik kazasında iki kardeş kurşun yağmuruna tutuldu mask
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Kimliği henüz tespit edilemeyen bir otomobil sürücüsü ile Volkan Demirtaş idaresindeki personel taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Kaza sonucu tartışma yaşanırken, bu sırada Volkan Demirtaş'ın kendisi gibi servis minibüsü sürücüsü olan kardeşi Alkan Demirtaş, ağabeyinin biriyle tartıştığını görerek durdu. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Sopaların da kullanıldığı kavgada kimliği tespit edilemeyen saldırgan, tabancayla 2 kardeşe de ateş açtı. Volkan Demirtaş ve Alkan Demirtaş bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan ağabey-kardeşin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. 

Kaynak: DHA

# Polis, kaza, Bir, sonra

01 Nis 2024 - 20:49 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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