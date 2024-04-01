Trafik kazasında iki kardeş kurşun yağmuruna tutuldu

Kimliği henüz tespit edilemeyen bir otomobil sürücüsü ile Volkan Demirtaş idaresindeki personel taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Kaza sonucu tartışma yaşanırken, bu sırada Volkan Demirtaş'ın kendisi gibi servis minibüsü sürücüsü olan kardeşi Alkan Demirtaş, ağabeyinin biriyle tartıştığını görerek durdu. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Sopaların da kullanıldığı kavgada kimliği tespit edilemeyen saldırgan, tabancayla 2 kardeşe de ateş açtı. Volkan Demirtaş ve Alkan Demirtaş bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan ağabey-kardeşin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.