Trafik kazasında iki kardeş kurşun yağmuruna tutuldu

Kimliği henüz tespit edilemeyen bir otomobil sürücüsü ile Volkan Demirtaş idaresindeki personel taşıyan servis minibüsü çarpıştı. Kaza sonucu tartışma yaşanırken, bu sırada Volkan Demirtaş'ın kendisi gibi servis minibüsü sürücüsü olan kardeşi Alkan Demirtaş, ağabeyinin biriyle tartıştığını görerek durdu. Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Sopaların da kullanıldığı kavgada kimliği tespit edilemeyen saldırgan, tabancayla 2 kardeşe de ateş açtı. Volkan Demirtaş ve Alkan Demirtaş bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan ağabey-kardeşin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis, kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA