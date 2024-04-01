Özgür Demirtaş'tan, "Tarihi farkla alacak" diyen Hakan Ural'a flaş yorum!

Hakan Ural sosyal medyanın ne çok konuşulan isimlerinden oldu. "Çok büyük farkla kazanacak Murat Kurum. Ben sokakta her türlü esnafımla doktorumla polisimle konuşurum. Herkesle istişare ederim. Bizim insanımız zeki farkındalığı var. Tarihi farkla alacak" analiziyle gündeme geldi.

Seçim analizi tutmayan Hakan Ural sosyal medyada ti'ye alındı. "Gerekçelerimi ortaya koyarak sayın Kurum'u destekledim ve birçok değişkenden dolayı İstanbul'u sayın İmamoğlu kazandı tebrikler" diyen Ural devamında "Öngörümün gerçekleşmemesi bir suç ayıpmış gibi bana hakaret, aşağılama ile kendini tatmin eden zihniyete acıyarak gülüyorum" dedi.

Hakan Ural seçimlerin arka arkaya gelmesinden dolayı yıpranma olduğunu da ifade etti ve "Zevk almaya çalışalım" dedi.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ KENDİNİ TUTAMADI

Özgür Demirtaş da bu gündeme sessiz kalamadı. Hakan Ural'ın tahmin videosunu izleyen Demirtaş "Önce askere gitsin" diyerek dalga geçti.

Kaynak: MYNET