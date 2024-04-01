Motosikletin arkasındaki kadın bir an dengesini kaybetti ve...

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosikletin arkasında oturan Cemile Dağ, araç seyir halindeyken dengesini kaybedip yola düştü. Bu sırada motosikletin arkasında bulunan otomobilin sürücüsü, Dağ'a çarpmamak için ani fren yaptı. Arkadan gelen cip de otomobile çarptı. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan Dağ'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA