Feci kaza! Otomobil anne ve kızlarına çarptı: 1 ölü

Bursa'da yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Tuba Çival (39) öldü, kızları R.Ç. (14) ve M.Ç.'ye (7) yaralandı. M.Ç’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza saat 11.00'de Osmangazi ilçesi Aktarahüssam Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Tuba Çival ile kızları R.Ç. ve M.Ç.'ye , Recep Ö.'nün (34) kullandığı 16 AZV 313 plakalı otomobil çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne ile kızları sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları özel hastanede tedaviye alındı. Tuba Çival, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan M.Ç.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Recep Ö., gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA