01 Nis 2024 - 20:33- Gündem G:

Feci kaza! Otomobil anne ve kızlarına çarptı: 1 ölü

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Bursa'da karşıya geçmeye çalışan anne ile kızlarına otomobil çarptı. Kazada anne öldü, kızları ise yaralandı.

Feci kaza! Otomobil anne ve kızlarına çarptı: 1 ölü mask
Feci kaza! Otomobil anne ve kızlarına çarptı: 1 ölü
Feci kaza! Otomobil anne ve kızlarına çarptı: 1 ölü
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Bursa'da yaya geçidinden yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Tuba Çival (39) öldü, kızları R.Ç. (14) ve M.Ç.'ye (7) yaralandı. M.Ç’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza saat 11.00'de Osmangazi ilçesi Aktarahüssam Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Tuba Çival ile kızları R.Ç. ve M.Ç.'ye , Recep Ö.'nün (34) kullandığı 16 AZV 313 plakalı otomobil çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan anne ile kızları sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları özel hastanede tedaviye alındı. Tuba Çival, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan M.Ç.'nin de durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Recep Ö., gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

# Polis, sağlık, kaza, ilgili

01 Nis 2024 - 20:33 DHA Bursa- Gündem

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