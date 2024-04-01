Otoyolda feci kaza! Motosiklet hızını alamadı; iki araca çarparak savruldu

Akşam saatlerinde TEM Otoyolu'nda feci bir kaza yaşandı. İddiaya göre Ankara istikametine seyir halindeki otomobilin sürücüsü, Akşemsettin Viyadüğü mevkiinde otomobildeki arıza nedeniyle durdu. Duran otomobili fark eden hafif ticari aracın sürücüsü sol şeride yöneldi. Aynı yönde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ise iki araca çarparak savruldu.
1 ÖLÜ, 1 YARALI
Kazada, motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan kişi ağır yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken diğer yaralının ise hayati tehlikesi devam ediyor.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.