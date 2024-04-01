- Asayiş

Otoyolda feci kaza! Motosiklet hızını alamadı; iki araca çarparak savruldu

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İstanbul Eyüpsultan TEM Otoyolu'nda otomobile çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Motosikletteki yolcu ise ağır yaralandı.

Otoyolda feci kaza! Motosiklet hızını alamadı; iki araca çarparak savruldu mask
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Akşam saatlerinde TEM Otoyolu'nda feci bir kaza yaşandı. İddiaya göre Ankara istikametine seyir halindeki otomobilin sürücüsü, Akşemsettin Viyadüğü mevkiinde otomobildeki arıza nedeniyle durdu. Duran otomobili fark eden hafif ticari aracın sürücüsü sol şeride yöneldi. Aynı yönde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ise iki araca çarparak savruldu.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kazada, motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan kişi ağır yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken diğer yaralının ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Kaynak: DHA

# Bir, devam, kişi

01 Nis 2024 - 20:30 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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