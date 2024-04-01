Otoyolda feci kaza! Motosiklet hızını alamadı; iki araca çarparak savruldu

Akşam saatlerinde TEM Otoyolu'nda feci bir kaza yaşandı. İddiaya göre Ankara istikametine seyir halindeki otomobilin sürücüsü, Akşemsettin Viyadüğü mevkiinde otomobildeki arıza nedeniyle durdu. Duran otomobili fark eden hafif ticari aracın sürücüsü sol şeride yöneldi. Aynı yönde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ise iki araca çarparak savruldu.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Kazada, motosiklet sürücüsü ve motosiklette yolcu olarak bulunan kişi ağır yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken diğer yaralının ise hayati tehlikesi devam ediyor.

Kaynak: DHA