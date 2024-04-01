01 Nis 2024 - 20:28- Spor G:

Alanyaspor kritik maç için Gaziantep'e gitti

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Milli ara dönüşünde yarın Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Corendon Alanyaspor, özel bir uçakla Gaziantep'e giderek kampa girdi

Alanyaspor kritik maç için Gaziantep'e gitti mask
Alanyaspor kritik maç için Gaziantep'e gitti
Alanyaspor kritik maç için Gaziantep'e gitti
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke gözetiminde ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma ve sprint çalışmasıyla sona erdi. İdmanın ardından saat 16.30'da Corendon Airlines'a ait özel bir uçakla Gaziantep'e giden turucu yeşilliler, kampa girerek yarın ki maç saatini beklemeye başladılar. Cemali AYDINOĞLU

# Alanyaspor, Gaziantep, süper lig, Bir, fatih

01 Nis 2024 - 20:28 - Spor

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