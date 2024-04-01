Alanyaspor kritik maç için Gaziantep'e gitti

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke gözetiminde ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma ve sprint çalışmasıyla sona erdi. İdmanın ardından saat 16.30'da Corendon Airlines'a ait özel bir uçakla Gaziantep'e giden turucu yeşilliler, kampa girerek yarın ki maç saatini beklemeye başladılar. Cemali AYDINOĞLU