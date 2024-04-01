Alanyaspor kritik maç için Gaziantep'e gitti

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Fatih Tekke gözetiminde ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, top kapma ve sprint çalışmasıyla sona erdi. İdmanın ardından saat 16.30'da Corendon Airlines'a ait özel bir uçakla Gaziantep'e giden turucu yeşilliler, kampa girerek yarın ki maç saatini beklemeye başladılar. Cemali AYDINOĞLU
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.