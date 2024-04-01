Armoni Alanya Kestelspor yarın yolcu

Armoni Alanya Kestelspor, play-off mücadelesi verdiği TFF 3. Lig 4. Grup'ta 3 Nisan Çarşamba günü saat 13.00'de Muş 1983 Muşspor'a konuk olacak. Maçın hazırlıklarını hafta sonunda sürdüren mavi beyazlı ekip, bugünü tek antrenman yaparak tamamladı. Milli Egemenlik Stadı yanındaki idman sahasında yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, teknik direktör Yusuf Tokaç yönetiminde gerçekleşti. Muşspor maçında uygulanacak olan taktik üzerine yoğun bir mesai harcayan mavi beyazlı oyuncular, antrenmanı çift kale maçla tamamladılar. Kritik maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Muş'a gidecek olan Armoni Alanya Kestelspor, kampa girerek yarın ki maç saatini beklemeye başlayacak. Cemali AYDINOĞLU