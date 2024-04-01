01 Nis 2024 - 20:24- Spor G:

Armoni Alanya Kestelspor yarın yolcu

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TFF 3. Lig 4. Grup 26. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü Muş 1984 Muşspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Armoni Alanya Kestelspor, yarın yapılacak antrenmanın ardından havayolu ile Muş'a giderek kampa girecek.

Armoni Alanya Kestelspor yarın yolcu mask
Armoni Alanya Kestelspor yarın yolcu
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Armoni Alanya Kestelspor, play-off mücadelesi verdiği TFF 3. Lig 4. Grup'ta 3 Nisan Çarşamba günü saat 13.00'de Muş 1983 Muşspor'a konuk olacak. Maçın hazırlıklarını hafta sonunda sürdüren mavi beyazlı ekip, bugünü tek antrenman yaparak tamamladı. Milli Egemenlik Stadı yanındaki idman sahasında yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, teknik direktör Yusuf Tokaç yönetiminde gerçekleşti. Muşspor maçında uygulanacak olan taktik üzerine yoğun bir mesai harcayan mavi beyazlı oyuncular, antrenmanı çift kale maçla tamamladılar. Kritik maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Muş'a gidecek olan Armoni Alanya Kestelspor, kampa girerek yarın ki maç saatini beklemeye başlayacak. Cemali AYDINOĞLU

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01 Nis 2024 - 20:24 - Spor

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