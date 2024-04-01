Armoni Alanya Kestelspor, play-off mücadelesi verdiği TFF 3. Lig 4. Grup'ta 3 Nisan Çarşamba günü saat 13.00'de Muş 1983 Muşspor'a konuk olacak. Maçın hazırlıklarını hafta sonunda sürdüren mavi beyazlı ekip, bugünü tek antrenman yaparak tamamladı. Milli Egemenlik Stadı yanındaki idman sahasında yaklaşık 1,5 saat süren antrenman, teknik direktör Yusuf Tokaç yönetiminde gerçekleşti. Muşspor maçında uygulanacak olan taktik üzerine yoğun bir mesai harcayan mavi beyazlı oyuncular, antrenmanı çift kale maçla tamamladılar. Kritik maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak Muş'a gidecek olan Armoni Alanya Kestelspor, kampa girerek yarın ki maç saatini beklemeye başlayacak. Cemali AYDINOĞLU
01 Nis 2024 - 20:24- Spor Güncelleme:
Armoni Alanya Kestelspor yarın yolcu
TFF 3. Lig 4. Grup 26. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü Muş 1984 Muşspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Armoni Alanya Kestelspor, yarın yapılacak antrenmanın ardından havayolu ile Muş'a giderek kampa girecek.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.