Brand Alanya Belediyespor'dan tatsız start: 2-3

Atatürk Spor Salonu'nda bugün oynanan müsabakanın ilk setini 25-21 kaybeden kırmızı beyazlı ekip, ikinci sette rakibine 25-16 üstünlük kurarak maçta durumu 1-1'e getirdi. Etkili performansını üçüncü sette sürdürerek 25-22'lik skorla tabelayı 2-1'e getiren Brand Group Alanya Belediyespor, nefesleri kesen dördüncü sette rakibine 29-27 kaybetti ve maçta durum eşitlenerek 2-2'ye geldi. Brand Group Alanya Belediyespor, kafa kafaya götürdüğü beşinci setin son bölümlerinde rakibine diş geçiremeyince sette 27-29, maç sonucunda da 2-3 mağlup oldu. Avrupa kupaları için umudunu ikinci maça bırakan kırmızı beyazlı ekip, 4 Nisan Perşembe günü rakibi ile deplasmanda karşılaşacak. Cemali AYDINOĞLU