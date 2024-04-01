01 Nis 2024 - 20:19- Spor G:

Brand Alanya Belediyespor'dan tatsız start: 2-3

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AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonu 5'inci sırada tamamlayarak Avrupa kupaları yolunda play-off'lara adını yazdıran Brand Group Alanya Belediyespor, Spor Toto'yu konuk ettiği play-off ilk maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Brand Alanya Belediyespor'dan tatsız start: 2-3 mask
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Atatürk Spor Salonu'nda bugün oynanan müsabakanın ilk setini 25-21 kaybeden kırmızı beyazlı ekip, ikinci sette rakibine 25-16 üstünlük kurarak maçta durumu 1-1'e getirdi. Etkili performansını üçüncü sette sürdürerek 25-22'lik skorla tabelayı 2-1'e getiren Brand Group Alanya Belediyespor, nefesleri kesen dördüncü sette rakibine 29-27 kaybetti ve maçta durum eşitlenerek 2-2'ye geldi. Brand Group Alanya Belediyespor, kafa kafaya götürdüğü beşinci setin son bölümlerinde rakibine diş geçiremeyince sette 27-29, maç sonucunda da 2-3 mağlup oldu. Avrupa kupaları için umudunu ikinci maça bırakan kırmızı beyazlı ekip, 4 Nisan Perşembe günü rakibi ile deplasmanda karşılaşacak. Cemali AYDINOĞLU

# Alanya Belediyespor, Alanya, Atatürk, günü, Son

01 Nis 2024 - 20:19 - Spor

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