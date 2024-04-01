Atatürk Spor Salonu'nda bugün oynanan müsabakanın ilk setini 25-21 kaybeden kırmızı beyazlı ekip, ikinci sette rakibine 25-16 üstünlük kurarak maçta durumu 1-1'e getirdi. Etkili performansını üçüncü sette sürdürerek 25-22'lik skorla tabelayı 2-1'e getiren Brand Group Alanya Belediyespor, nefesleri kesen dördüncü sette rakibine 29-27 kaybetti ve maçta durum eşitlenerek 2-2'ye geldi. Brand Group Alanya Belediyespor, kafa kafaya götürdüğü beşinci setin son bölümlerinde rakibine diş geçiremeyince sette 27-29, maç sonucunda da 2-3 mağlup oldu. Avrupa kupaları için umudunu ikinci maça bırakan kırmızı beyazlı ekip, 4 Nisan Perşembe günü rakibi ile deplasmanda karşılaşacak. Cemali AYDINOĞLU
01 Nis 2024 - 20:19- Spor Güncelleme:
Brand Alanya Belediyespor'dan tatsız start: 2-3
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezonu 5'inci sırada tamamlayarak Avrupa kupaları yolunda play-off'lara adını yazdıran Brand Group Alanya Belediyespor, Spor Toto'yu konuk ettiği play-off ilk maçında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.