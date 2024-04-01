Ünlü türkücü muhtar oldu

Yerel seçimlerde Kadıköy Suadiye'den muhtar adayı olan ünlü türkücü Hilal Özdemir rakiplerini geride bırakarak muhtar seçildi. Kendisi destekleyen mahalle sakinlerine teşekkür eden Özdemir yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Sevgili Suadiye'liler
Yerel seçimlerde bana ve ekimine desteklerinizle oy verip kazanmanızı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Yeni dönemde sizlerle birlikte mahallemize güzel hizmetler katmaya devam edeceğiz sevgi ve saygılarımla Muhtarınız Hilal Hülya Özdemir."
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.