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Ünlü türkücü muhtar oldu

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İstanbul Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olan Hilal Özdemir, rakiplerini geride bırakarak muhtar seçildi.

Ünlü türkücü muhtar oldu mask
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Yerel seçimlerde Kadıköy Suadiye'den muhtar adayı olan ünlü türkücü Hilal Özdemir rakiplerini geride bırakarak muhtar seçildi. Kendisi destekleyen mahalle sakinlerine teşekkür eden Özdemir yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sevgili Suadiye'liler

Yerel seçimlerde bana ve ekimine desteklerinizle oy verip kazanmanızı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Yeni dönemde sizlerle birlikte mahallemize güzel hizmetler katmaya devam edeceğiz sevgi ve saygılarımla Muhtarınız Hilal Hülya Özdemir."

Kaynak: Haber Merkezi

# devam, Ünlü

01 Nis 2024 - 20:18 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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