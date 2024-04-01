Ünlü türkücü muhtar oldu

Yerel seçimlerde Kadıköy Suadiye'den muhtar adayı olan ünlü türkücü Hilal Özdemir rakiplerini geride bırakarak muhtar seçildi. Kendisi destekleyen mahalle sakinlerine teşekkür eden Özdemir yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sevgili Suadiye'liler

Yerel seçimlerde bana ve ekimine desteklerinizle oy verip kazanmanızı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Yeni dönemde sizlerle birlikte mahallemize güzel hizmetler katmaya devam edeceğiz sevgi ve saygılarımla Muhtarınız Hilal Hülya Özdemir."

Kaynak: Haber Merkezi