Sinan Akçıl'a Hatice'den öyle bir cevap geldi ki: Sinan çok fırıldaksın

Türkiye dün, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için oy kullandı. Ünlü isimler de seçim sonrası paylaşımlar yaptı. Şarkıcı Sinan Akçıl de Cumhur İttifakı İBB Başkan adayı Murat Kurum için seçim şarkısı bestelemiş ve "Geceleri daha rahat uyumak için oyumu Murat Kurum’a vereceğim" açıklamalarında bulunmuştu.

'SANKİ DİĞER PARTİYE OY VEREN YUNANİSTANLI'

Seçim sonuçlarından sonra ise Akçıl, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

'' Bir arkadaşım diyor ki 'İstanbul gitti.' Sanki bir diğer partiye oy veren Yunanistanlı. Hepimiz Türk'üz, Türkiye Cumhuriyeti için ve içinde yaşıyoruz, tek dileğim 4,5 yıl boyunca istikrar, huzur ve ülke menfaatleri için yaşamak, sizin de öyle olsun, seçimler savaş değil, sevindirmeyin Türkiye düşmanlarını. Bunları yazmak istedim."

'ÇEVİR GAZI YANMASIN'

Akçıl'ın paylaşımına pek çok kişiden yorum gelirken bunlardan biri de şarkıcı Hatica oldu ve Akçıl'ın paylaşımına "Çevir gazı yanmasın Sinan çok fırıldaksın" yorumunda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi