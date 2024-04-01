Ünlü çift el ele görüntülendi!

Kuruçeşme’deki Boop adlı mekândan birlikte çıkan çift, aşk sorularına cevap vermedi.
Batur, yurtdışındaki yaşamı hakkında şunları söyledi: “Londra’da bir oyunculuk akademim ve halkla ilişkiler şirketim var. Londra’da olmak benim için biraz da huzur. Müzikallere, müzelere gidiyorum şehri de geziyorum ama Türkiye’yi oradayken çok özlüyorum. Sosyal çevre ve ailenin olduğu yer bence önemli. Ben sosyal çevrem ve aileme düşkün birisiyim. Buraya da gelip deşarj oluyorum. 1-2 ay daha da buradayım şimdilik.”
Çiğdem Batur, Londra’ya Türkiye’den çok fazla oyuncunun geldiğini belirtti: “Herkes bir B planı olarak İngiltere’yi düşünüyor. Ben de Türkiye’de yatırım yapıyorum aslında. Düzceliyim ve ailem orada. Bir sürü bağ, bahçemiz var. Meyve ve sebze yetiştiriyoruz.”
Kaynak: HÜRRİYET
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.