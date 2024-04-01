01 Nis 2024 - 20:08- Magazin G:

Ünlü çift el ele görüntülendi!

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Oyuncu Gökhan Keser ile sevgilisi Çiğdem Batur önceki akşam kameralara yakalandı.

Ünlü çift el ele görüntülendi! mask
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Kuruçeşme’deki Boop adlı mekândan birlikte çıkan çift, aşk sorularına cevap vermedi.

Batur, yurtdışındaki yaşamı hakkında şunları söyledi: “Londra’da bir oyunculuk akademim ve halkla ilişkiler şirketim var. Londra’da olmak benim için biraz da huzur. Müzikallere, müzelere gidiyorum şehri de geziyorum ama Türkiye’yi oradayken çok özlüyorum. Sosyal çevre ve ailenin olduğu yer bence önemli. Ben sosyal çevrem ve aileme düşkün birisiyim. Buraya da gelip deşarj oluyorum. 1-2 ay daha da buradayım şimdilik.”

Çiğdem Batur, Londra’ya Türkiye’den çok fazla oyuncunun geldiğini belirtti: “Herkes bir B planı olarak İngiltere’yi düşünüyor. Ben de Türkiye’de yatırım yapıyorum aslında. Düzceliyim ve ailem orada. Bir sürü bağ, bahçemiz var. Meyve ve sebze yetiştiriyoruz.”

Kaynak: HÜRRİYET

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01 Nis 2024 - 20:08 - Magazin

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