- Magazin

Ünlü oyuncu motosiklet kazasında hayatını kaybetti

ABONE OL Google News Sayfamız

27 yaşındaki ABD'li oyuncu Chance Perdomo, geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu motosiklet kazasında hayatını kaybetti mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ABD'li oyuncu Chance Perdomo geçirdiği bir motosiklet kazasında genç yaşında hayatını kaybetti. 27 yaşındaki oyuncunun basın temsilcisi konuyla ilgili açıklamada bulunarak şunları söyledi: 

"Chance Perdomo'nun bir motosiklet kazası sonucu zamansız vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Sanata olan tutkusu ve hayata karşı doymak bilmez iştahı onu tanıyan herkes tarafından hissediliyordu ve sıcaklığı en sevdiği kişilerde devam edecek" 

Acı haberi alan ailesi ve sevenleri şaşkınlık ve büyük üzüntü yaşadılar. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, ilgili, oyuncu, devam

01 Nis 2024 - 19:55 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Ünlü çift el ele görüntülendi! mask
Ünlü çift el ele görüntülendi!
Ünlü oyuncu motosiklet kazasında hayatını kaybetti mask
Ünlü oyuncu motosiklet kazasında hayatını kaybetti
Çok büyük farkla Kurum kazanacak diyen Hakan Ural'dan tepkilere cevap gecikmedi mask
Çok büyük farkla Kurum kazanacak diyen Hakan Ural'dan tepkilere cevap gecikmedi
Ezgi Mola'dan 'Turgut Altınok' çıkışı: ''Kendine 10 daire alarak...'' mask
Ezgi Mola'dan 'Turgut Altınok' çıkışı: ''Kendine 10 daire alarak...''
Hadise'nin alacağı reklam ücreti dudak uçuklattı mask
Hadise'nin alacağı reklam ücreti dudak uçuklattı
Oğuzhan Uğur'dan flaş seçim yorumu: "Seçimlerin galibi tartışmasız halktı" mask
Oğuzhan Uğur'dan flaş seçim yorumu: "Seçimlerin galibi tartışmasız halktı"
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber