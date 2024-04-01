Ünlü oyuncu motosiklet kazasında hayatını kaybetti

ABD'li oyuncu Chance Perdomo geçirdiği bir motosiklet kazasında genç yaşında hayatını kaybetti. 27 yaşındaki oyuncunun basın temsilcisi konuyla ilgili açıklamada bulunarak şunları söyledi:

"Chance Perdomo'nun bir motosiklet kazası sonucu zamansız vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle paylaşıyoruz. Sanata olan tutkusu ve hayata karşı doymak bilmez iştahı onu tanıyan herkes tarafından hissediliyordu ve sıcaklığı en sevdiği kişilerde devam edecek"

Acı haberi alan ailesi ve sevenleri şaşkınlık ve büyük üzüntü yaşadılar.

Kaynak: Haber Merkezi