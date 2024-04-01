Korkunç olay! Yangını söndürmek isteyen itfaiye eri alevlerin arasında kaldı

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken, apartman sakinleri evlerini tahliye etti. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın çevresini boşaltırken, itfaiye erleri de yangına müdahale etti. Çatıya çıkan itfaiye görevlisi H.E., hızla yayılan yangında alevlerin arasında kaldı. Mahsur kalan görevli H.E., kendisine uzatılan itfaiye hortumuna tutunarak 11 katlı binanın çatısından aşağıya doğru inmeye çalıştı.
İTFAİYE ERİNİN AYAKLARI KIRILDI
Bu sırada eli hortumdan kayan H.E., metrelerce yükseklikten düştü. H.E.’nin ayaklarının kırıldığı öğrenildi. Bu arada çatıyı saran alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 5 itfaiye eri de hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ekiplerin yoğun çabasıyla söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.