- Asayiş

Korkunç olay! Yangını söndürmek isteyen itfaiye eri alevlerin arasında kaldı

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Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 11 katlı binanın çatısında çıkan yangına müdahale ederken alevler arasında kalınca itfaiye hortumuna tutunarak aşağıya inmeye çalışan itfaiye eri metrelerce yükseklikten düşerek ayağı kırıldı. Dumandan etkilenen 5 itfaiye eri de hastaneye kaldırılırken, yangın güçlükle söndürüldü.

Korkunç olay! Yangını söndürmek isteyen itfaiye eri alevlerin arasında kaldı mask
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede büyürken, apartman sakinleri evlerini tahliye etti. Olay yerine gelen polis ekipleri binanın çevresini boşaltırken, itfaiye erleri de yangına müdahale etti. Çatıya çıkan itfaiye görevlisi H.E., hızla yayılan yangında alevlerin arasında kaldı. Mahsur kalan görevli H.E., kendisine uzatılan itfaiye hortumuna tutunarak 11 katlı binanın çatısından aşağıya doğru inmeye çalıştı.

İTFAİYE ERİNİN AYAKLARI KIRILDI

Bu sırada eli hortumdan kayan H.E., metrelerce yükseklikten düştü. H.E.’nin ayaklarının kırıldığı öğrenildi. Bu arada çatıyı saran alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alındı. Söndürme çalışmaları sırasında dumandan etkilenen 5 itfaiye eri de hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ekiplerin yoğun çabasıyla söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 

Kaynak: DHA

# etti, sağlık, Polis, Gelen

01 Nis 2024 - 19:41 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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