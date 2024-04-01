İstinat duvarı çöktü; işçi molozların altında kaldı

Çankaya ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kentsel dönüşüm kapsamındaki 7 katlı bina, daha önce iş makineleriyle yıkıldı. Bina enkazında bugün saat 13.30 sıralarında yapılan moloz kaldırma çalışması sırasında, istinat duvarı çöktü. Çökme ile birlikte enkazda göçük oluştu. İş makineleriyle yürütülen çalışmada yer alan işçilerden Rasim Yılmaz, enkaz altında kaldı.

İŞÇİYE HENÜZ ULAŞILAMADI

AFAD ve itfaiye ekipleri, enkazda arama ve kurtarma çalışması başlattı. Arama çalışmalarına arama kurtarma köpekleri de katıldı. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda enkaz altında kalan işçiye ulaşılamadı. İşçiyi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: DHA