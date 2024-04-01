Alanya'daki istismar skandalında ilk duruşma görüldü: Ses duyulmasın diye elektrik süpürgesini çalıştırdı

Alanya'da özel erkek öğrenci yurdunda görevli eğitmen Gani Ruçhan Uyrum'un geçen yıl, 14 yaş altındaki 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Bunun üzerine ifadesi alınan ve daha sonra serbest bırakılan Gani Ruçhan Uyrum hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı suç duyurusunda bulundu. Yargılama sürecine de müdahil olan bakanlık, mağdur çocuklara ve ailelerine yönelik psikososyal destek başta olmak üzere çalışma başlattığını açıkladı. Bakanlığın açıklamasının ardından olayla ilgili şüpheli eğitmen Gani Ruçhan Uyrum, 21 Kasım 2023’te Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yeniden gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gani Ruçhan Uyrum, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İSTİSMARA UĞRAYAN ÖĞRENCİ SAYISI 10

Olayla ilgili yürütülen soruşturma ve alınan ifadeler kapsamında taciz ve istismara uğrayan öğrenci sayısının 10 olduğu tespit edildi. Gani Ruçhan Uyrum hakkında 9 öğrenciye yönelik 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar', 'çocuğa karşı cinsel taciz', 'çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri vermek ya da bunların içeriğini göstermek', 1 öğrenciye yönelik ise 'nitelikli cinsel istismar' suçlamasıyla toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamenin kabul edildiği Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde davanın görülmesine başlandı.

İFTİRA ATTIKLARINI İDDİA ETTİ

Duruşmada mağdur çocukların ifadeleri mahkeme salonu dışında SEGBİS ile uzman pedagog eşliğinde alındı. Tutuklu sanık Gani Ruçhan Uyrum da duruşmadaki ilk ifadesini verdi. Uyrum, yurtta 2022 yılında görev yapmaya başladığını belirterek, öğrencilere herhangi bir cinsel yaklaşımda bulunmadığını söyledi ve kendisine yöneltilen iddiaları reddetti. Uyrum, öğrencilere yaramazlık yaptıkları için vurduğunu ve bu yüzden öğrencilerin kendisini cezalandırmak için iftira attıklarını öne sürdü.

İFŞA VİDEOLARINI YALANLADI

Uyrum, cep telefonunda yapılan incelemeye göre hazırlanan bilirkişi raporundaki 'müstehcen internet sitelerine girildiği, müstehcen sosyal medya siteleri ve gruplarına üye olunduğu, cihaz içerisinde müstehcen görüntülerin kayıtlı olduğu, ifşa videolarının paylaşıldığı internet sitelerine girildiği, erkek erkeğe müstehcen görüntülerin kayıtlı olduğu, sosyal medya üzerinden erkeklerle cinsel içerikli yazışmalar ve fotoğraf paylaşımları olduğu' iddialarına ise "Arkadaş ortamında bana sosyal medya platformlarından gönderilen görüntüler. Ben bu tarz videoları asla izlemem, izlemedim. Çocukların yanında da böyle bir şey yapmadım" yanıtını verdi. Yurtta eğitim verme yetkinliğinin olup olmadığı da sorulan Uyrum, "Herhangi bir belgem yoktur. Eğitimime ortaokulda başladım, liseden mezun oldum. İstanbul'daki yurtta eğitim aldıktan sonra icazet alarak Alanya'daki yurda geldim" dedi.

'SES DUYULMASIN DİYE ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİ ÇALIŞTIRDI'

Gani Ruçhan Uyrum'un savunmasının ardından SEGBİS ile uzman pedagog eşliğinde sorulan sorulara cevap veren mağdur çocuklardan biri, "Yatsı zamanı 9-10 gibi öğrenciler 'Uyrum Hoca seni çağırıyor' dedi. Ben de gittim. 5 numaralı yatakhane boştu. Vurmaya başladı, daha sonra süpürgeyi açtı ve 'ses duyulmasın' dedi. 'Yapmayın hocam' dedim ve özel 2 bölgeme de dokundu. Kıyafetlerimin içinden dokunmaya çalıştı ama izin vermedim. Kıyafetlerimi çıkarmaya çalıştı. Daha sonra kolumdan tutarak 6 numaralı yatakhaneye götürdü. Pantolonumu ayağı ile indirdi, özel organını özel organıma değdirdi, 2-3 dakika temas etti, sonra da sıvı hissettim" diye konuştu. Mağdur çocuk ifadesinin devamında buna benzer olayın bire bir aynısının ilerleyen zamanda tekrar yaşadığını aktarırken, "Daha fazla anlatmak istemiyorum" dedi. İlk ifadesinde Uyrum'un kendisine bir şey yapmadığını söyleyip, ikinci ifadesinde ise bu beyanlarda bulunduğu sorulan mağdur çocuk, "Kimseye anlatamazdım" diyerek, yaşanan olayı anlattığı hocasının 'Her şeyi anlat' demesi üzerine anlattığını belirtti. Diğer 4 mağdur çocuğun ve ailelerinin ifadelerinin alınmasının ardından duruşma sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilerek ertelendi.

Kaynak: DHA