Feci olay! Boşanma aşamasındaki eşini vurdu sonra rehin aldı

Sivas'ta, boşanma aşamasında olduğu eşi G.Ö.'yü tabancayla bacağından vurup, ardından rehin alan T.Ö., yaklaşık 10 dakika süren ikna çabasının ardından polise teslim oldu. Yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 16.00 sıralarında, Yeşilyurt Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, T.Ö. ile boşanma aşamasındaki eşi G.Ö., caddede, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle T.Ö., G.Ö.'yü tabancayla sağ bacağından vurdu. Olayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı eşini rehin alan T.Ö., yaklaşık 10 dakika süren ikna çabalarının ardından polis ekiplerine teslim oldu. Yaralı G.Ö. ise sağlıkçıların olay yerindeki müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.