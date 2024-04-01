01 Nis 2024 - 18:30- Gündem G:

Feci olay! Boşanma aşamasındaki eşini vurdu sonra rehin aldı

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Sivas'ta boşanma aşamasındaki eşini, silahla bacağından vurdu daha sonra rehin aldı.

Feci olay! Boşanma aşamasındaki eşini vurdu sonra rehin aldı mask
Feci olay! Boşanma aşamasındaki eşini vurdu sonra rehin aldı
Feci olay! Boşanma aşamasındaki eşini vurdu sonra rehin aldı
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Sivas'ta, boşanma aşamasında olduğu eşi G.Ö.'yü tabancayla bacağından vurup, ardından rehin alan T.Ö., yaklaşık 10 dakika süren ikna çabasının ardından polise teslim oldu. Yaralı kadın, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Yeşilyurt Mahallesi Sultan Şehir Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, T.Ö. ile boşanma aşamasındaki eşi G.Ö., caddede, bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle T.Ö., G.Ö.'yü tabancayla sağ bacağından vurdu. Olayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı eşini rehin alan T.Ö., yaklaşık 10 dakika süren ikna çabalarının ardından polis ekiplerine teslim oldu. Yaralı G.Ö. ise sağlıkçıların olay yerindeki müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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01 Nis 2024 - 18:30 DHA Sivas- Gündem

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