Ezgi Mola'dan 'Turgut Altınok' çıkışı: ''Kendine 10 daire alarak...''

Türkiye, yerelde 5 yıl boyunca görev yapacak yöneticisini seçmek için sandık başına gitti. Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2019'daki oy oranını 10 puan artırarak yeniden seçildi.

Oyuncu Ezgi Mola, seçimlerin ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ezgi Mola, paylaşımında Yavaş'ı tebrik ederken Turgut Altınok'a da göndermede bulundu.

Mola paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Birleştirici konuşmalarından dolayı Mansur başkanı tebrik ederim, genel olarak söylenen birleştirici her söylemi destekliyor, ülkemiz için hayırlısı olsun diyorum. Bu bir maç değil, kimse kimseyi gaza getiren çirkin söylemlerde bulunmamalı. Daha gidecek çok yol var, yemeden, yedirmeden halktan alınanın halka verildiği bir devir gelsin artık. Hiçbir çocuk beslenmeliği olmadan okula gitmesin mesela, barınaklarda canlara iyi bakılsın. Kendine 10 daire alarak imar vermesin hiçbir başkan mesela! Biz bunları duyduk, duymayalım artık. Hayırlı olsun."

Kaynak: KARAR