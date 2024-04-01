Muhtarlık kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı

İki grup arasında iddiaya göre muhtarlık seçimi sonuçları nedeniyle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar, yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirlerine ateş etti. Kavgada Hilmi Akbulut ile İ.Y. (19) ve Ş.A. (45), vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

1 ÖLÜ, 2 YARALI

Yaralılardan Hilmi Akbulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı. Jandarma mahallede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

Kaynak: DHA