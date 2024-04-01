Muhtarlık kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı

İki grup arasında iddiaya göre muhtarlık seçimi sonuçları nedeniyle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Taraflar, yanlarında getirdikleri tabancalarla birbirlerine ateş etti. Kavgada Hilmi Akbulut ile İ.Y. (19) ve Ş.A. (45), vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.
1 ÖLÜ, 2 YARALI
Yaralılardan Hilmi Akbulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisi sürerken, olaya karışan bazı kişiler gözaltına alındı. Jandarma mahallede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.