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Hadise'nin alacağı reklam ücreti dudak uçuklattı

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Özel hayatı ve şarkılarıyla gündemden hiç düşmeyen Hadise bu sefer de reklam anlaşmalarından alacağı ücretle dudak uçuklattı.

Hadise'nin alacağı reklam ücreti dudak uçuklattı mask
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Sahne tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Hadise bu defa reklam anlaşmalarından alacağı ücretle şaşırttı.2024 yılı içerisinde 3 büyük firmayla anlaşan Hadise'nin alacağı ücret dudak uçuklattı. 

İŞTE DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Hadise biri mücevher olmak üzere 3 büyük markayla 1 yıllık sözleşme imzaladı ve bu anlaşmalarının her birinden 3'er milyon dolar toplamda 300 milyon liraya yakın bir para kazandığı iddia edildi. 

Kaynak: Haber Merkezi

# Bir, Sosyal

01 Nis 2024 - 17:59 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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