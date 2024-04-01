Hadise'nin alacağı reklam ücreti dudak uçuklattı

Sahne tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Hadise bu defa reklam anlaşmalarından alacağı ücretle şaşırttı.2024 yılı içerisinde 3 büyük firmayla anlaşan Hadise'nin alacağı ücret dudak uçuklattı.

İŞTE DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Hadise biri mücevher olmak üzere 3 büyük markayla 1 yıllık sözleşme imzaladı ve bu anlaşmalarının her birinden 3'er milyon dolar toplamda 300 milyon liraya yakın bir para kazandığı iddia edildi.

Kaynak: Haber Merkezi