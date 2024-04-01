Hadise'nin alacağı reklam ücreti dudak uçuklattı

Sahne tarzı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşulan Hadise bu defa reklam anlaşmalarından alacağı ücretle şaşırttı.2024 yılı içerisinde 3 büyük firmayla anlaşan Hadise'nin alacağı ücret dudak uçuklattı.
İŞTE DUDAK UÇUKLATAN RAKAM
Aramızda Kalmasın'ın haberine göre, Hadise biri mücevher olmak üzere 3 büyük markayla 1 yıllık sözleşme imzaladı ve bu anlaşmalarının her birinden 3'er milyon dolar toplamda 300 milyon liraya yakın bir para kazandığı iddia edildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.