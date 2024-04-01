Çanakkale'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri tamamlandı. Kentte Yenice ilçesine bağlı Kalkım beldesinde bağımsız aday olan Zeynep Çelik, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazandı.
22 YAŞINDA BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİ
Bu sonuçlara göre Çelik, Türkiye'nin en genç bağımsız belediye başkanı oldu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Çelik, "Hep birlikte çabalarımız ve dualarımız ile çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda desteklerinizi esirgemediğiniz için çok teşekkür ederim. Kalkım'a yakışır hizmeti getirmeyi, halkımıza değer vermeyi önümüzdeki 5 yılın her gününde kendime borç bilerek sizlere layık olacağım. Bu başarı hepimizin" dedi.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.