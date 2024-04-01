Feci kaza! Otobüs kaldırıma çıktı; iki kişi altında kaldı

Eminönü-Kulaksız hattında çalışan İETT’ye bağlı Özel Halk Otobüsü şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek, Karaköy Tersane Caddesi’nde kaldırıma çıkıp 2 yayaya çarptı. Otobüs bir iş yerine çarparak durabildi. Büyük panik yaşayan yolcular şoförün kapıları açmasıyla aşağı indi. Otobüsün çarparak savurduğu yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan otobüs şoförü ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA