- Asayiş

Feci kaza! Otobüs kaldırıma çıktı; iki kişi altında kaldı

ABONE OL Google News Sayfamız

İstanbul Beyoğlu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırıma çıkıp 2 yayaya çarptı.Bir iş yerine çarparak durabilen otobüsteki yolcular kapılar açılır açılmaz aşağıya indi. Otobüsün çarpmasıyla savrulan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Feci kaza! Otobüs kaldırıma çıktı; iki kişi altında kaldı mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Eminönü-Kulaksız hattında çalışan İETT’ye bağlı Özel Halk Otobüsü şoförü direksiyon hakimiyetini kaybederek, Karaköy Tersane Caddesi’nde kaldırıma çıkıp 2 yayaya çarptı. Otobüs bir iş yerine çarparak durabildi. Büyük panik yaşayan yolcular şoförün kapıları açmasıyla aşağı indi. Otobüsün çarparak savurduğu yaralıların yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Gözaltına alınan otobüs şoförü ifadesi için polis merkezine götürüldü. Kaza sonrası polis ekipleri tarafından başlatılan soruşturma sürüyor. 

Kaynak: DHA

# Bir, Polis

01 Nis 2024 - 17:38 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

1 haftada 240 tutuklama mask
1 haftada 240 tutuklama
Korkunç olay! Yangını söndürmek isteyen itfaiye eri alevlerin arasında kaldı mask
Korkunç olay! Yangını söndürmek isteyen itfaiye eri alevlerin arasında kaldı
İstinat duvarı çöktü; işçi molozların altında kaldı mask
İstinat duvarı çöktü; işçi molozların altında kaldı
Muhtarlık kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı mask
Muhtarlık kavgasında silahlar konuştu: 1 ölü, 2 yaralı
Feci kaza! Otobüs kaldırıma çıktı; iki kişi altında kaldı mask
Feci kaza! Otobüs kaldırıma çıktı; iki kişi altında kaldı
Sandıktaki oylar çöpe atıldı; muhtar seçilemedi mask
Sandıktaki oylar çöpe atıldı; muhtar seçilemedi
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber