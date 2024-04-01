Oğuzhan Uğur'dan flaş seçim yorumu: "Seçimlerin galibi tartışmasız halktı"

Türkiye 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde CHP, 14'ü büyükşehir 35 belediye kazandı. AK parti ise oy oranında, ilk kez 2. sıraya geriledi.

Sosyal medyanın gündemi de elbette seçimlerdi. Son dönemlerin en çok dikkat çeken isimlerinden olan Oğuzhan Uğur da seçim sonuçlarına dair fikirlerini paylaştı.

"YAPTIM OLDU DÖNEMİ BİTTİ"

"Seçim sonuçları vatana millete hayırlı olsun" diyen Oğuzhan Uğur şunları yazdı:

"Birileri bu sonucun yeni bir başlangıç olduğunu savunurken, birileri geçici bir uyarı olduğu kanaatinde. Hangisi haklı çıkarsa çıksın, bunca yıl birileri çok şımarmış, birileri de pek bunalmıştı. Hangisi haklı çıkarsa çıksın, yaptım oldu dönemi bitti, tekrar halk ne der dönemi başladı. Hangisi haklı çıkarsa çıksın, bugüne kadar her şeye tamam diyen, her hatayı sineye çeken halk, uzun zaman sonra varlığını hatırlattı. Bugün bazı siyasiler, halkın partiler için değil, partilerin halk için var olduğunu hatırladı. Bir uyarı mıydı, devrim miydi tartışılsın tabii… Ancak bu seçimlerin galibi tartışmasız halktı."

Kaynak: MYNET