YSK Başkanı Yener'den açıklama: CHP 35, AK Parti 24 belediye kazandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye geneli belediye başkanlığında CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, Yeniden Refah Partisi (YRP) 2, Büyük Birlik Partisi (BB) 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır" dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin olmayan sonuçlarını açıkladı. Yener, büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için açılan sandık oranının yüzde 99,99, katılım oranının yüzde 78,11 olduğunu söyledi. Yener, belediye başkanlığı seçimi için açılan sandık oranının yüzde 99,95, katılım oranının yüzde 78,7, belediye meclisi seçimi için açılan sandık oranının yüzde 99,93, katılım oranının yüzde 78,5, il genel meclisi seçimi için açılan sandık oranının yüzde 99,97, katılım oranının yüzde 84,7 olarak gerçekleştiğini belirtti. Yener, "Kesin olmayan sonuçlara göre Türkiye genelinde belediye başkanlığında CHP 35, AK Parti 24, DEM Parti 10, MHP 8, YRP 2, BBP 1, İYİ Parti 1 belediye başkanlığı kazanmıştır. 30 büyükşehir belediye başkanı seçiminde ise CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, YRP 1 belediye başkanlığı kazanmıştır. İl belediye başkanlığı seçimlerinde ise; 44 il belediye için birleştirme tutanağı an itibarıyla alınmıştır. Buna göre; CHP 18, AK Parti 9, MHP 8, DEM Parti 6, BBP 1, İYİ Parti 1, YRP 1 il belediye başkanlığı kazanmış görülmektedir" dedi.

Yener, 922 ilçe belediye başkanlığı seçiminde an itibarıyla 878 ilçe için birleştirme tutanağı alındığını belirterek, "Buna göre; AK Parti 324, CHP 302, MHP 110, DEM Parti 54, YRP 37, İYİ Parti 23, BBP 12, bağımsız 9, Demokrat Parti 2, DEVA Partisi 1, DSP 1, Saadet Partisi 1, Sol Parti 1, TİP 1 ilçe belediye başkanlığı kazanmıştır. 390 belde belediye başkanlığı seçiminde an itibarıyla 356 belde için birleştirme tutanağı alınmıştır. Buna göre; AK Parti 154, bağımsız 1, BBP 6, CHP 55, DEVA Partisi 2, DSP 2, Demokrat Parti 3, DEM Parti 10, HÜDA PAR 1, İYİ Parti 5, Memleket Partisi 1, MHP 90, Saadet Partisi 3, Sol Parti 1, Yeniden Refah Partisi 22 belde belediye başkanlığı kazanmıştır" ifadelerini kullandı.

Yener, kesin seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte YSK'nın internet sitesinde ıslak imzalı tutanakların vatandaşların erişimine açılacağını belirtti.

Kaynak: DHA