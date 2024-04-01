Armağan Çağlayan: 2024 gerçekten 'emekliler yılı' oldu

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına gitti. Açıklanan seçim sonuçlarıyla birlikte; haritanın rengi değişti.

AK Parti'nin birçok ili kaybetmesine yönelik "emekliler günah çıkardı" yorumları yapıldı. AK Parti'nin 2 parti olduğu seçim sonuçlarına yönelik, televizyoncu Armağan Çağlayan'dan dikkat çekici bir yorum geldi.

Çağlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 yılı için 'bu yıl emekliler yılı' olacak sözlerine atıfta bulunarak sosyal medya hesabından "Bu yıl gerçekten 'emekliler yılı' oldu" dedi.

Kaynak: KARAR